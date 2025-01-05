شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية تستعد لبدء الاحتفال بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الطائفة الإنجيلية الآن إلى بدء الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية.

وذلك وسط حضور من قيادات الطائفة الإنجيلية وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة قيادات الدولة والشخصيات العامة.

ويترأس الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، كما يتضمن برنامج الاحتفال صلوات افتتاحية، مجموعة من الترانيم، فقرة للقراءة الكتابية، وكلمة لراعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن يختتم الدكتور القس أندريه زكي الاحتفال بخطاب الشكر ورسالة الميلاد.