شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أنقرة: رجال الأعمال الأتراك يلعبون دورا فى التكامل الاقتصادى مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 05 يناير 2025 07:03 م

أعرب السفير التركي بالقاهرة، صالح موطلو شن عن اعتقاده أن رجال الأعمال الأتراك سيلعبون دورا مهما في التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة بين تركيا ومصر خلال الفترة المقبلة، إذ يشكلون رابطا قويا في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.



وزار السفير التركي بالقاهرة، مجموعة شركات استثمارية تركية بمدينة السادات برفقة مجموعة من الصحفيين المصريين، اليوم الأحد.

وأعرب رئيس المجموعة عن التزام مجموعته بدورها في دعم الاقتصاد المصري، وتعزيز التعاون بين مصر وتركيا في مجالات الاستثمار والصناعة.

وبحث السفير التركى خلال الزيارة إمكانية إنشاء المدرسة الفنية التركية بمدينة السادات وإنشاء جمعية المستثمرين الأتراك في مصر.