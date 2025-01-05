شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى مناعة: العدوى التنفسية تنتشر فى الشتاء ولا قلق من مسميات الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، إن بداية فصل الشتاء هو موسم العدوى التنفسية الشديدة، موضحا أن مسميات الفيروسات تخيف المواطنين، إلا أن هذه الفيروسات معتادة ظهورها، مثل ظهور المخلوي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عبر قناة "CBC"، أن نشاط الفيروسات، عادى لأننا كنا لمدة سنوات نلتزم بالتباعد وارتداء الكمامات، فاختفت فيروسات، وبعد كورونا بدأت تنتشر، مؤكدا أن العدوى التنفسية تزداد معدل انتشارها في الشتاء.

ولفت استشاري الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، إلى أن الأعراض واحدة في الفيروسات، زكام ورشح وبرد وكحة وحرارة متوسطة، والعلاج واحد، فلا يجب استخدام المضادات الحيوية، لأنها تضعف المناعة.