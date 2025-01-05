شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تطلق حملة (دكتور/ شامل) للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حملة توعوية جديدة تهدف إلى زيادة وعي المواطنين حول نظام التأمين الصحي الشامل من خلال سلسلة من الفيديوهات التفاعلية تحت عنوان (دكتور/ شامل).

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتبسيط المعلومات وتوضيح دور الهيئة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتعريفهم بمزايا النظام الذي يعد أكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، قائلاً: "تعد هذه الحملة التوعوية جزءًا من استراتيجية الهيئة المستمرة للتواصل مع المواطنين، وتقديم كل ما يتعلق بنظام التأمين الصحي الشامل بطريقة مبسطة وواضحة. من خلال سلسلة الفيديوهات (دكتور/ شامل)، نهدف إلى زيادة الوعي وتوضيح دور الهيئة في تقديم خدمات صحية متميزة، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة الأكثر شيوعًا حول النظام."

وأضاف الدكتور السبكي: "نحن نعلم أن التواصل الفعّال مع المواطنين أمر حاسم لتحقيق النجاح في تنفيذ هذا النظام الصحي المتطور. ولذلك، تركز الحملة على تبسيط المعلومات وشرح دور الهيئة بشكل مباشر، خاصة في المحافظات التي يشملها تطبيق النظام. كما ستتطرق السلسلة إلى جوانب مختلفة من نظام التأمين الصحي الشامل بما يتناسب مع احتياجات المواطنين."

بدأ إطلاق السلسلة بالفيديو الأول، الذي يهدف إلى تعريف المواطنين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وأهدافها. يشرح الفيديو دور الهيئة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية ضمن نظام التأمين الصحي الشامل، ويوضح كيفية استفادة المواطنين من هذه الخدمات. كما يبين كيفية عمل الهيئة في المحافظات التي يشملها التطبيق الفعلي للنظام، ويستعرض دورها في تحسين الرعاية الصحية وتقديم خدمات صحية متميزة.

وتستمر الهيئة في نشر الفيديوهات التوعوية تباعًا على منصاتها الرسمية بهدف تحقيق أقصى استفادة من الحملة في توعية المجتمع وتعريفهم بكيفية الاستفادة من نظام التأمين الصحي الشامل والخدمات التي يقدمها.

