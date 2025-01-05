شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يلتقي السيدة زينب الشربيني ويشيد بصبرها وتفانيها في خدمة ابنها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، السيدة زينب الشربيني، التى أصبحت رمزًا للأم المثالية بفضل تفانيها فى رعاية ابنها «عبد المنعم»، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع دمياط، الذى يعانى من مرض «الجسم الزجاجي» الذى يمنعه من الحركة.
وخلال اللقاء، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره الكبير لهذه الأم الصابرة، مشيدًا بصبرها وقوة وفائها لابنها، الذى حرصت على نقله يوميًّا من المنزل إلى مقر دراسته منذ طفولته حتى المرحلة الجامعية، لتأدية واجباته الدراسية رغم التحديات الكبيرة، وتحمل مشقة هذا العمل طول مراحل دراسته، فى مشهد يجسد درسًا إنسانيًّا يعبر عن الأمهات المصريات المكافحات.
وفى لفتة إنسانية، وبناء على توجيهات شيخ الأزهر، سلم بيت الزكاة والصدقات اليوم الأم زينب وابنها عبد المنعم دراجة بخارية مخصصة لحالة ابنها لتسهيل تنقله، بالإضافة إلى كرسى متحرك لاستخدامه داخل المنزل، ومجموعة من الأجهزة الكهربائية والاحتياجات المنزلية اللازمة لتحسين مستوى معيشة الأسرة.
يأتى هذا اللقاء استجابة من شيخ الأزهر لحالة السيدة زينب الشربينى وابنها، بعد علم فضيلته بظروفها، تعبيرًا عن تقدير الأزهر الشريف للنماذج الصامدة التى تقدم أروع الأمثلة فى التضحية والكفاح.
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