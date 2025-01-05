شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يلتقي السيدة زينب الشربيني ويشيد بصبرها وتفانيها في خدمة ابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، السيدة زينب الشربيني، ‏التى أصبحت رمزًا للأم المثالية بفضل تفانيها فى رعاية ابنها «عبد المنعم»، الطالب بكلية الدراسات ‏الإسلامية بجامعة الأزهر فرع دمياط، الذى يعانى من مرض «الجسم الزجاجي» الذى يمنعه من الحركة. ‏

وخلال اللقاء، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره الكبير لهذه الأم الصابرة، مشيدًا بصبرها وقوة وفائها ‏لابنها، الذى حرصت على نقله يوميًّا من المنزل إلى مقر دراسته منذ طفولته حتى المرحلة الجامعية، لتأدية ‏واجباته الدراسية رغم التحديات الكبيرة، وتحمل مشقة هذا العمل طول مراحل دراسته، فى مشهد يجسد درسًا ‏إنسانيًّا يعبر عن الأمهات المصريات المكافحات.‏

وفى لفتة إنسانية، وبناء على توجيهات شيخ الأزهر، سلم بيت الزكاة والصدقات اليوم الأم زينب وابنها عبد المنعم دراجة بخارية مخصصة لحالة ابنها لتسهيل تنقله، ‏بالإضافة إلى كرسى متحرك لاستخدامه داخل المنزل، ومجموعة من الأجهزة الكهربائية والاحتياجات المنزلية اللازمة لتحسين مستوى معيشة الأسرة.‏

يأتى هذا اللقاء استجابة من شيخ الأزهر لحالة السيدة زينب الشربينى وابنها، بعد علم فضيلته بظروفها، ‏تعبيرًا عن تقدير الأزهر الشريف للنماذج الصامدة التى تقدم أروع الأمثلة فى التضحية والكفاح.‏