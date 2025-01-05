شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام ورئيس القضاء الأعلى يزوران البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

أجرى المستشار محمد شوقى النائب العام، ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضائه وأمينه العام، ولفيف من قادة النيابة العامة، اليوم الأحد الموافق الخامس من يناير لعام 2025، زيارة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

قدم خلالها النائب العام التهنئة لقداسة البابا وجميع المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

كما أعرب النائب العام عن خالص تمنياته وجميع أعضاء النيابة العامة، بأن يجعله الله عيدًا سعيدًا تسود فيه روح الإخاء والمحبة بين جميع أطياف الشعب المصري، وأن يحفظ الله وطننا العظيم من كل سوء.