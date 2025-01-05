شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حكومى باعتبار مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى من أعمال المنفعة العامة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 05 يناير 2025 05:48 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، قرار باعتبار مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائي السريع " السخنة- الإسكندرية- العلمين- مطروح" فى المسافة من السخنة وحتى برج العرب بطول 315 كم بنطاق محافظات السويس والقاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة والإسكندرية بمساره من أعمال المنفعة العامة، ومرافقه وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير ومحطات القوي الكهربائية والضغط العالي وأي منشآت أخري يحتاجها المشروع.

كما تضمن القرار أن يستولي بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع .