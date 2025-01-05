شكرا لقرائتكم خبر عن صُنّاع الحياة مصر.. تجربة تطوعية رائدة تُحدث تغييرًا حقيقيًا فى حياة الشباب وتنمية المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ انطلاقها عام 2004، حرصت مؤسسة صُنّاع الحياة مصر على تنمية الشباب وبناء قدراتهم ليكونوا قوة دافعة للتغيير في مجتمعاتهم. تقوم المؤسسة على تمكين المتطوعين، ليس فقط عبر إشراكهم في تنفيذ برامجها، بل من خلال تقديم تجارب ميدانية حقيقية وتنظيم عملهم بشكل احترافي عبر مجلس منتخب منهم، مما يُعزز من تأثيرهم ويُحقق أثرًا مستدامًا.

حضور مميز في احتفالية "كتف في كتف"

في مارس الماضي، شاركت صُنّاع الحياة في احتفالية "كتف في كتف"، التي شهدت تجمعًا ضخمًا لأكثر من 10 آلاف متطوع في استاد القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. تألقت سهيلة عثمان، رئيسة مجلس إدارة متطوعي صُنّاع الحياة (2021-2023)، بإلقاء كلمة المتطوعين في الحفل، حيث تحدثت عن تجربتها التطوعية وتأثيرها العميق على شخصيتها.

روت سهيلة قائلة: "منذ لقائي الأول بمتطوعي وشباب صُنّاع الحياة، وأنا أحلم بأن أكون واحدة من هذا الفريق. خلال هذه السنوات، تعلمت أن مفهوم التطوع ليس مجرد وسيلة لتنفيذ برامج، بل هو حياة كاملة نتشاركها لنحقق أثرًا يبقى خالدًا. اكتسبت الكثير من الخبرات والمهارات التي ساعدتني على التطور والنجاح، حتى أصبحت رئيس مجلس إدارة المتطوعين. كانت كلمتي أمام الرئيس في احتفالية كتف في كتف لحظة فارقة في حياتي، وشهادة على تقدير الدولة لدورنا كشباب في تنمية المجتمع."

شبكة واسعة تشمل الجامعات المصرية

تنتشر أنشطة متطوعي صُنّاع الحياة عبر مكاتب المؤسسة، الجمعيات الشريكة، والمجموعات التطوعية في جميع مراكز مصر. بالإضافة إلى ذلك، يعمل متطوعو المؤسسة ضمن أسر طلابية نشطة في أكثر من 30 جامعة مصرية، تشمل جامعات حكومية ودولية. هذه المجموعات تعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي داخل الجامعات وتنفيذ مبادرات تنموية متنوعة.

فرص تطوعية متنوعة

تُتيح صُنّاع الحياة فرصًا تطوعية في مجالات متعددة تشمل:

• الاحتياجات الأساسية: توفير الكسوة والأغطية، توزيع وجبات الإطعام في رمضان وطوال العام، توزيع كراتين المواد الغذائية، وتوزيع لحوم الأضاحي وإعدادها.

• تحسين جودة الحياة: إمداد المنازل بالمياه النظيفة، إعادة ترميم المنازل، وبناء الأسقف في القرى الفقيرة.

• دعم الفئات المستضعفة: مساعدة ذوي الإعاقة، تقديم الدعم للمرضى وكبار السن، وتنظيم معارض للملابس.

• التنمية المجتمعية: محو الأمية، التوعية الاجتماعية والصحية، زراعة الأشجار، وإجراء الأعمال التجميلية للشوارع.

مجلس منتخب لإدارة العمل التطوعي

أطلقت صُنّاع الحياة فكرة إنشاء مجلس منتخب من المتطوعين، يُعد الأول من نوعه في مؤسسات العمل الأهلي بمصر:

• يضم المجلس 11 عضوًا منتخبًا كل عامين، يمثلون أكثر من 20 ألف متطوع.

• يتولى المجلس مسؤولية إدارة وتنسيق الأنشطة التطوعية، تأهيل المتطوعين، وتحقيق أهداف المؤسسة.

• يعكس المجلس رؤية المتطوعين ويُعزز من احترافية العمل التطوعي.

تجارب تطوعية ملهمة

أسماء نور الدين، من أوائل المتطوعين عام 2004، شاركت في حملات بارزة مثل "العلم قوة"، قالت: "رغم أن بدايتي مع صُنّاع كانت في 2004، إلا أن تواجدي بشكل مكثف تحقق مع حملة العلم قوة. لولا تواجدي كمتطوعة في صُنّاع، ما تعلمت كل هذه الخبرات والعلاقات التي سمحت لي بالسفر إلى الدنمارك والعمل كاستشاري في منظمات دولية."

سارة هشام، من القليوبية، ترى أن التطوع غيّر حياتها:"التطوع غير كثيرًا في شخصيتي؛ من شخصية انطوائية إلى شخص اجتماعي قادر على التحدث أمام الناس بثقة وأفكار مرتبة."

محمد جمال كامل، مسؤول قطاع الصعيد، تحدث عن بدايته عام 2008:"بدأ إعجابي بصُنّاع من حماس زملائي بجامعة سوهاج، فانضممت إليهم. تجربة التطوع غيرت الكثير من شخصيتي وأكسبتني خبرات حياتية وعملية."

التكنولوجيا في خدمة التطوع

حرصت صُنّاع الحياة على دمج التكنولوجيا في عملها عبر إطلاق تطبيق إلكتروني يسهل التواصل بين المتطوعين وتنظيم الأنشطة. كما استخدم التطبيق في انتخابات مجلس المتطوعين الأخيرة، مما يعكس احترافية المؤسسة وشفافيتها.

نحو مستقبل مشرق

بفضل شبكتها الواسعة من المتطوعين المنتشرين في كل ربوع مصر، وتنوع مجالات العمل التطوعي، ووجودها القوي داخل الجامعات المصرية، تواصل صُنّاع الحياة تمكين الشباب وإحداث تغيير حقيقي في مجتمعاتهم، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



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