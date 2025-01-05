شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أعمال تركيب القضبان بمسار الخط الأول للقطار الكهربائى السريع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 صورا توضح تقدم أعمال تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع - العين السخنة العلمين مطروح - حيث يجرى تركيب القضبان على المسار الذى تم تنفيذه وكذلك يتم إنشاء المحطات، كما وصل أول قطار إقليمي يعمل على هذا الخط.

وتسهم شبكة القطار الكهربائي السريع، فى خدمة الممرات اللوجستية التنموية المتكاملة التي يتم إنشاؤها، وكذلك خدمة جميع المناطق الصناعية والزراعية المار بها، بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

جدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم ويدخل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة/ العلمين /مطروح ) ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة و يبلغ طول الخط 675 كم وبعدد محطات يبلغ 21 محطة وبعدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة ويتكون من 15 قطار سريع ، 34 قطار إقليمي ، 14 جرار بضائع



المسار من السخنة للعاصمة



تركيب الاعمدة والقضبان



تركيب قضبان القطار السريع