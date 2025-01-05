شكرا لقرائتكم خبر عن من يحدد نوع الولادة للأم؟ الصحة تجيب .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 05 يناير 2025 04:19 م

قالت وزارة الصحة والسكان إن الطبيب هو الذى يحدد نوع الولادة سواء طبيعية أو قيصرية.

وعلى حسب حالة وصحة الأم بعد المتابعة الدورية المستمرة، وذلك من أجل ولادة آمنة بدون مضاعفات.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يلجأ الأطباء للولادة القيصرية في بعض الحالاتالتى تنمثل فى :-

- حجم الجنين كبير

أو قلة مياه الجنين داخل الرحم-