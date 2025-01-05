شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: الدولة تبذل جهدا في تأهيل وتدريب موظفي الجهاز الإداري والان مع تفاصيل الخبر

شهد المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم، فعاليات التدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني، وبرنامج منظومة الشكاوي وقياس الأداء، ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة رانيا المشَّاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه سعيد لهذا الابتكار العظيم والذي يهدف للحوكمة والشفافية وتخفيض الإنفاق الاقتصادي، والمساهمة الفاعلة في مكافحة الفساد، وأشار لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو ضبط أداء الوزارات مما استتبع تلاقي العديد من ممثلي الوزارات المختلفة في مثل تلك المشروعات الكبرى التي لها بالغ الأثر في تحديث وتطوير منظومة العمل بكافة الجهات الحكومية تمهيداً للربط الإلكتروني الشامل لكافة مؤسسات الدولة.

وأكد، جهود الدولة الحثيثة في تأهيل وتدريب موظفي الجهاز الإداري على التقبل والتعايش مع التغيرات التكنولوجية، التي تحدث داخل أجهزة الدولة بصورة متسارعة بهدف تطوير المنظومة الإدارية بالكامل.