شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ كوبا بذكرى عيد الثورة والسودان بذكرى يوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ديجل دياز كانيل بيرموديز رئيس جمهورية كوبا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الثورة.
وأوفد سيادته السيد محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كوبا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان؛ بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.
وأوفد سيادته السيد محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية السودان بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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