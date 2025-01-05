الرئيس السيسي يهنئ كوبا بذكرى عيد الثورة والسودان بذكرى يوم الاستقلال

كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان؛ بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

محمد يوسف

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