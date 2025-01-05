شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بعدم اقتحام المزلقانات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

ناشدت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر المواطنين وقائدي المركبات بعدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها حفاظاً على سلامة المواطنين، وحتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات وعدم التعرض للمساءلة القانونية.

يأتى ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

وطورت هيئة السكة الحديد عدد كبير من مزلقانات القطارات، حيث تم الانتهاء من التطوير الشامل لـ 671 مزلقانا من إجمالي 1120 مزلقان مخطط تطويرها علي الشبكة، كما تم تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 857 كم وعدد 1727 مفتاحا، وجار تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 725 كم و432 مفتاح، كما تم الانتهاء من تطوير 421 محطة، وجاري تطوير 60 محطة مدرجة بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لخدمة المراكز والقرى.