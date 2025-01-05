شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: الوزارة تدعم النيابة الإدارية في التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 والان مع تفاصيل الخبر

شهد المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم فعاليات التدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني، وبرنامج منظومة الشكاوي وقياس الأداء، ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة رانيا المشَّاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأعربت الدكتورة رانيا المشَّاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن بالغ تقديرها للتعاون المثمر والفعال بين الوزارة وبين النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة، وأكدت فيها على دعم الوزارة لجهود النيابة الإدارية في التحول الرقمي، واستعرضت أوجه التعاون المختلفة بين الوزارة والنيابة الإدارية، مع شرح الخطط المستقبلية لمزيد من التطوير للمنظومة الرقمية الشاملة للنيابة الإدارية بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يذكر أن النيابة الإدارية -وبإجراءٍ غير مسبوق- كانت قد قامت باستحداث نظام التصويت المُمَيكن، وحصلت على براءة اختراع لبرنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات" بإيداعه كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA)، وتم تنفيذه بالتعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.