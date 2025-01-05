شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتابع امتحانات كليات الفرع بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، تفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2024م بكليات أصول الدين والدعوة واللغة العربية والشريعة والقانون بأسيوط؛ للاطمئنان على حسن سيرها وانتضباطها، وقد رافقه الدكتور حسين أبو صغير عميد كلية أصول الدين والدعوة و الدكتور صابر السيد عميد كلية اللغة العربية و الدكتور عبدالفتاح بهيج العواري عميد كلية الشريعة والقانون الوكلاء.

وأشاد نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، بانتظام العملية الامتحانية بالكليات الثلاث، والتزام كافة القائمين على أعمال الامتحانات بما اتخذته إدارة الجامعة برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة من تعليمات و إجراءات تهدف إلى التيسير على الطلاب، وتهيئة المناخ الملائم؛ ليساعدهم على أداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وشدد على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة؛ لضمان حسن سير أعمال الامتحانات، ومواجهة أي إهمال، أو تقصير، أو أعمال من شأنها الإخلال بعملية الامتحانات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هدوء اللجان، وانضباطها، وضرورة وجود أساتذة المواد الدراسية المختصين، والمراقبين داخل اللجان؛ للإجابة عن استفسارات الطلاب، وتساؤلاتهم، وحل أي مشكلة مفاجئة خلال الامتحانات، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة، وجودتها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان،كما شدد على تواجد الأطقم الطبية تحسبا لأى أمر صحي طاريء.