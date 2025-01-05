شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب ارتفاع الأمواج بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى (40-50) كم /س وارتفاع الأمواج من (2-3)م.

ويسود اليوم الأحد 5 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع، فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على محافظة مطروح تمتد مساء على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وأمطار خفيفة على خليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من شمال الصعيد.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 09، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 21 درجة، والصغرى 06، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10.