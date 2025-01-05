شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام صرف معاشات يناير 2025 بزيادة الحد الأدنى والأقصى والان مع تفاصيل الخبر

تتابع غرفة عمليات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات يناير 2025، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الأحد، كما تم زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه، بدلاً من 10080 جنيها، كما تم زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته، اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، كذلك رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه، بدلاً من 12600 جنيه، اعتباراً من 1/1 /2025.

على جانب آخر تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، هذه البرامج تستهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية فى مصر.ويتم صرف الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، ويهدف البرنامج إلى تحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجا بالإضافة إلى ذوى الإعاقة وكبار السن.