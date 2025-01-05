شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تطالب منظمة الصحة العالمية بمشاركتها البيانات بعد ظهور حالات HMPV والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خبراء الفيروسات أن فيروس التهاب الرئة البشري HMPV ليس فيروسًا جديدًا وقد عُرف منذ أكثر من عقدين من الزمان، مضيفين، أن التهديد الحالي للفيروس الذي أثار مخاوف من حدوث جائحة أخرى وإغلاق محتمل ليس جديدًا على الهند، ووفقًا لبيان حديث من الخبراء، فقد شهدت البلاد بالفعل تفشيًا لهذا الفيروس في الماضي وتمكنت بنجاح من احتوائه، وذلك وفقا لما نشره موقع Health Site الهندى.

وقال الموقع، إنه بينما تكافح دولة بشرق آسيا ارتفاعًا مفاجئًا في حالات الإصابة بفيروس HMPV، زعم خبراء الصحة الهنود أن الفيروس لوحظ في الهند في مناسبات متعددة، وخاصة خلال فصل الشتاء.

قال الدكتور سوريش جوبتا طبيب الأطفال الشهير في مستشفى سير جانجا رام، "إن فيروس HMPV ليس فيروسًا جديدًا وقد عُرف منذ أكثر من عقدين من الزمان، وعادة ما يُلاحظ الفيروس خلال فصل الشتاء ويتصرف بشكل مشابه للأنفلونزا أو الحمى الفيروسية الشائعة"، مضيفا، "تظهر معظم الحالات بأعراض مثل البرد والسعال والحمى، ويمكن إدارتها بالأدوية العامة في المنزل، ونادرًا ما يحتاج الأطفال إلى دخول المستشفى، حيث تكون العدوى خفيفة بشكل عام".

ما الفيروس الرئوي البشري (HMPV)؟

الفيروس الرئوي البشري (HMPV) هو فيروس تنفسي شائع يستهدف بشكل أساسي أجزاء الجهاز التنفسي السفلي والعلوي من الجسم بعد التهرب من الجهاز المناعي، بعد فترة الحضانة، يمكن أن يؤدي الفيروس إلى التهابات داخل الرئتين، مما يؤدي إلى ظهور أعراض تشبه الالتهاب الرئوي.



حكومة تيلانجانا تنفي وجود حالات لكنها تحث على ارتداء الكمامات والعزل وسط زيادة حالات الإصابة في الدول المجاورة والتي ثبت إن فيروس HMPV خارج عن السيطرة، فيروسات الجهاز التنفسي البشرية تنتشر في دول شرق آسيا: انخفاض مستويات الأكسجين وعلامات تحذيرية أخرى من الفيروس الرئوي البشري.

وقال الموقع، إن فيروسات الجهاز التنفسي البشري هي مرض موسمي يحدث عادة في الشتاء وأوائل الربيع، وهو مشابه لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) والإنفلونزا، فيروسات الجهاز التنفسي البشري ليست فيروسات تم اكتشافها حديثًا، فقد تم اكتشافها لأول مرة في عام 2001، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى.

أعراض الإصابة بفيروس HMPV..

يُعرف فيروس التهاب الجهاز التنفسي البشري بأنه يسبب أمراض الجهاز التنفسي، ويمكن أن يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض الخطيرة مثل:

السعال، الحمى، احتقان الأنف، التهاب الحلق، ضيق في التنفس.

قال كبار المسؤولين الصحيين: "حتى الآن، كانت الحالات التي رأيناها هنا خفيفة، وتعتبر سلالة هذا الفيروس المكتشفة في الهند خفيفة بشكل عام، وتظهر في المقام الأول أعراض الحمى الفيروسية الخفيفة".

هل الهند مستعدة لمواجهة تفشي فيروس HMPV بحلول عام 2025؟

وزارة الصحة الهندية تقول، إنه في ضوء الوضع والارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس HMPV في شرق اسيا وبعض الحالات في الهند، قالت وزارة الصحة إن الهند تراقب الوضع عن كثب من خلال جميع القنوات المتاحة، كما طلبت من منظمة الصحة العالمية مشاركة التحديثات في الوقت المناسب.

ولمنع انتشار الفيروس، اتخذ المسؤولون تدابير معينة، حيث أنشأت الهند مختبرات لاختبار حالات الفيروس (وقد تم زيادة هذا العدد لمواجهة تفشي المرض)، كما أكد المجلس الهندي للبحوث الطبية أنه سيتتبع اتجاهات فيروس نقص المناعة البشرية على مدار العام من أجل تجنب أي زيادة غيرعادية في حالات الفيروس، وعقد اجتماع لمجموعة المراقبة المشتركة، برئاسة المديرية العامة للخدمات الصحية، يوم السبت لمناقشة هذه المسألة.

وفي ولاية تلانجانا، أصدرت حكومة الولاية أيضًا قائمة بما يجب فعله وما لا يجب فعله، بما في ذلك غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو استخدام مطهر يحتوي على الكحول، وتجنب الأماكن المزدحمة، والحفاظ على مسافة آمنة من بين الاحتياطات الأخرى.

وفي ولاية كيرالا، قالت وزيرة الصحة فينا جورج إن حكومة الولاية تراقب عن كثب التقارير الإخبارية حول تفشي الحمى الفيروسية والعدوى التنفسية على نطاق واسع، وقالت إنه لا داعي للذعر حتى الآن.

