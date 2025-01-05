شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النيابة الإدارية تعلن إطلاق تطبيق "منظومة الشكاوى وقياس الأداء" والان مع تفاصيل الخبر

شهد المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم، فعاليات التدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني، وبرنامج منظومة الشكاوي وقياس الأداء، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة رانيا المشَّاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ودشنت النيابة الإدارية منظومة الشكاوى وقياس الأداء والذي يتم عبر عدة مراحل بداية من إنشاء منصة رقمية لمنظومة تلقى الشكاوى بالنيابة الإدارية مرورًا بمرحلة تسجيل وتحليل نتائج فحص الشكاوى - من خلال ربط المنصة الرقمية بكافة النيابات والإدارات والفروع على مستوى الجمهورية وإطلاق تطبيق للهاتف المحمول (Mobile Application) لمنظومة تلقي الشكاوى وقياس الأداء كوسيله مستحدثه للمواطنين في تقديم شكواهم، فضلًا عن إطلاق خدمة تقديم الشكاوى بتقنية Rapid Pro، وذلك عبر الرابط التالي.

ومن الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية - وبإجراءٍ غير مسبوق- كانت قد قامت باستحداث نظام التصويت المُمَيكن، وحصلت على براءة اختراع لبرنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات" بإيداعه كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA)، وتم تنفيذه بالتعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.