شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يوجه بربط منظومة الشكاوى بالنيابة الإدارية بمصلحة الأحوال المدنية والان مع تفاصيل الخبر

وجه المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، بضرورة ربط منظومة الشكاوي بالنيابة الإدارية بمصلحة الأحوال المدنية والتنسيق مع الجهات الأخرى في حالة تقديم المواطن أكثر من شكوى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة السعي الدائم والأخذ بكل ما هو حديث للتيسير على المواطنين .

جاء ذلك على هامش احتفالية هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة بالتدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكترونى وبرنامج الشكاوي وقياس الأداء، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ولفيف من قيادات كل من وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية.

وتضمنت الفاعليات إجراء محاكاه لعملية التصويت الإلكترونى أجراها وزير العدل بمشاركة وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والشباب والرياضة، والسادة رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

كما استمعوا إلى شرح بشأن منظومة تقديم شكاوى المواطنين واستقبالها والعمل على حلها من خلال التواصل مع الجهات الإدارية ، وإذا كانت الشكاوى تتعلق بالفساد أو الأخطاء، يتم التحقيق فيها وإحالة الشكاوى للمحاكم المختصة.

ووجه وزير العدل بضرورة ربط منظومة الشكاوي بمصلحة الأحوال المدنية والتنسيق مع الجهات الأخرى في حالة تقديم المواطن اكثر من شكوي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة السعي الدائم والأخذ بكل ما هو حديث للتيسير علي المواطنين .

ويهدف برنامج التصويت الإلكتروني الي تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية وذلك للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت.



احتفال النيابة الإدارية بالتدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني



احتفال هيئة النيابة الإدارية بحضور وزير العدل