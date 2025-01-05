شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف استقبل سفاح الغربية حكم الإعدام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قضت محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار السيد شكر وعضوية المستشارين محمد الغريب ومحمد صلاح وحسام عبد الباسط للنطق بالحكم على المتهم عبد ربه موسى المعروف بـ سفاح الغربية، المتهم بقتل 5 سيدات، بـ الإعدام شنقا عما أسند إليه من اتهامات، بعد ورود الرأى الشرعى لفضيلة مفتى الجمهورية فى إعدامه شنقاً، واستقبل المتهم قرار المحكمة بهدوء شديد ولم يصدر أى ردود فعل بل استقبل الحكم بارتياح شديد.

واستقبل سفاح الغربية، حكم الإعدام شنقاً بهدوء تام، وودع المتهمين فى قفص الاتهام، "المتهمين فى قضايا أخرى".

كانت المحكمة قد انعقدت فى شهر ديسمبر الماضي، وقضت بـ إحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى فى اعدامه شنقاً وتحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وكان قد اعترف المتهم اعترافات كاملة أمام المحكمة، حيث ابدى شعوره الندم على ما ارتكبه فى حق سيدات ابرياء لا دخل لهم إلا أنهم كانوا على علاقة به.

وأضاف المتهم لـ"الخليج 365": "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مضيفا أنه يتذكر مشاهد من الجرائم التى ارتكبها حق المجنى عليهن، وتراوده تلك الأفكار والأحداث بشكل دائم".

وأردف سفاح الغربية: "أنا قتلت 5 ستات بما فيهم مراتى ومعرفش أنا قتلتهم ليه وكان جوايا احساس بيجيلى قبل كل جريمة وكنت عايش فى حرب نفسية مع شيء جوايا وحاولت أقاوم الإحساس ده لكنى مقدرتش وكان بيغلبنى ومكنتش بحس بنفسى إلا وانا قتلهم".

وأشار سفاح الغربية أنه يرتكب جرائمه بيديه حيث يقوم بالانقضاض عليهم وخنقهن بيديه وبعد ذلك يتخلص من الجثث فى الترعة، مبيناً أن شعر بندم شديد بعد قتله لزوجته رغم أنها كانت ست طيبة وبتحبنى وبحبها وعارفه ربنا، وكانت حامل منى.

وعن كون والدته السبب الرئيس وراء ارتكابه تلك الجرائم بعدما شاهدها فى أحضان عمه، فنفى المتهم تلك الاتهامات وأكد أن والدته ليس لها علاقه بأى شيئ وإنما الدافع هو أزمة نفسية كانت تلاحقه منذ طفولته.

وأكد سفاح الغربية المباحث كشفت جريمة قتل واحدة من الوقائع، ولما اتحقق معايا اعترفت لهم بكل حاجه وعرفتهم إنى قتلت 4 ستات كمان وقلت كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة وندمات على اللى ارتكبته فى حقهم وحق اهلى.

وأوضح أنه اشقائه وأبناء عمومته قاموا بزيارته فى محبسه، وفى كل مرة، كان يتأسف لهم على ما ارتكبه بعدما الحق بهم العار.

وأكد سفاح الغربية أن لديه 4 أبناء وكان منعزل عنهم ولا يعرفهم وهم لا يعرفونه ولا توجد بينهم أى علاقات ود أو علاقة اب بأولاده

واردف سفاح الغربية، لو رجع بيا الزمن كنت هنتحر واموت نفسى علشان ماعملش اللى عملته ده، مؤكداً حاولت اموت نفسى اكتر من مرة، وفى مرة منهم وقفت على الطريق السريع علشان عربية تخبطنى والسواق حاول يفاديني، ووقف فجأة وجت عربيات سريعة خبطت عربيته ومات بسببى وقتها 2 ملهومش أى ذنب.

وأضاف السفاح، انا مبعرفش انام بسبب اللى عملته والضحايا بيجولى فى الحلم، وإحساس الخوف انتزع منى بعد ما اتمسكت ودخلت الحبس وندمات على اللى عملته فى الناس وانا مش بشرب مخدرات وده شيء جوايا من صغري، والنهاردة أنا عايز ارتاح بقى من اللى عملته وهقول على كل حاجة للقاضى ومستنى حكم ربنا عشان ارتاح.

وتابع والدتى كانت ست طيبة جداً وابويا كان راجل كويس واهلى ناس طيبين جدا وحصلى حوادث كتير من صغرى وازمات نفسية كانت السبب فى كل ده وندمان على عمرى إللى راح بدون أى سبب وارواح الناس اللى ماتت بدون أى ذنب، واهلى اللى اتمرمطوا بسببى وجبت لهم العار، ولحد دلوقتى اهلى مش مصدقين اللى حصل.

واعترف سفاح السيدات بالغربية، بجرائمه أمام هيئة المحكمة، وأكد المتهم أن أول جريمة ارتكبتها يداه وهو فى سن الطفولة وكان عمره وقتها 8 سنوات حيث كان يلعب مع طفلة رضيعة وكان يقوم بنزع " السكاته" من فمها ويضعها وامها واختها دخلوا عليها ولقوها ميته فى ايدى وقعدوا يصرخوا، وجريت على بيتنا وامى ضربتنى ضرب جامد ودى الواقعة الوحيدة اللى ذكرت فيها أمى؛ وأضاف الموضوع ده فضل متراكم معايا فى ذهنى وامى كانت ست شديدة جداً واهلى كانوا ناس طيبين وأنا عار عليهم بعد ما قتلت 5 سيدات.

وتابع سفاح الغربية أنا اتجوزت 5 ستات واول واحدة اتقتلت كانت مراتى وكانت حامل منى وكانت انسانه طيبة وبتاع ربنا وبتصلي، وباقى زوجاتى محصلش لهم حاجه، والضحايا الأربعة كانوا لستات كنت اعرفهم من سنين، وكان فى شيء جوايا هو اللى دفعنى لقتلهم.

واضاف سفاح الغربية أنا اتكلمت فى كل كبيرة وصغيرة أمام جهات التحقيق حتى واقعة قتل الطفلة الصغيرة لما كنت طفل حكيت عنها.

وتابع سفاح الغربية أنا ثانى واقعة قتل كانت بعد 3 سنين من الواقعة الاولي، وفى الفترة دى كنت بجيب ستات البيت عندى وبعد كدا عملت باقى الجرائم.

وكذب سفاح الغربية، ما دفع به موكله المنتدب للدفاع عنه بأنه تم اكراهه على تلك الاعترافات، بعد نفى موكله التهم عنه وطلبه من هيئة المحكمة بالبراءة واستعمال الرأفة مع المتهم.

حيث سألت المحكمة المتهم بعد أن قاطعت مرافعة دفاعه وسألته" حد ضغط عليك علشان تعترف بجرائمك؟" فأجاب سفاح الغربية، أنا اعترفت بكل حاجه وأنا معترف ياريس بكل الجرائم"، واستكملت المحكمة مرافعة الدفاع أن الإكراه كان اكراه نفسى لدى المتهم، واضطر المتهم لانهاء المرافعة وطلبه للبراءة واحتياطيا باستعمال الرأفة.