شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: المبادرات الرئاسية والمشاريع الوطنية خفضت البطالة لأقل من 7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار مقر وزارة العمل، اليوم الأحد، وفدا من مدارس النيل الدولية، بحضور قيادات من الاتحاد العام للمصريين فى الخارج.

وبتوجيه من وزير العمل محمد جبران، استقبل الوفد، المستشار إيهاب عبدالعاطى المستشار القانونى للوزارة،وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وعبدالوهاب خضر المتحدث الرسمى بإسم الوزارة، الذين أجابوا على التساؤلات التى طرحها وفد طلاب مدارس النيل الدولية، والتى تلخصت فى إستفسارات عن جهود الدولة ووزارة العمل لمواجهة البطالة والإستعداد لوظائف المستقبل،والتحديات التى تواجه سوق العمل،وتأثير الثورة التكنولوجية والذكاء الإصطناعى على الوظائف .

وخلال الحوار استعرض المستشار إيهاب عبدالعاطى توجيهات وزير العمل محمد جبران خلال هذه الفترة على تطوير منظومة التدريب المهنى وتنمية مهارات الشباب، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وإتباع كافة السياسات التى من شأنها ربط العملية التعليمية والتدريبية باحتياجات سوق العمل، وإنماط العمل الجديدة، وإستشراف وظائف المستقبل، والتعامل معها،وسد الفجوه بين المهارات المطلوبة وإحتياجات "السوق" .



وأكد عبدالعاطى على المبادرات الرئاسية التى ساهمت فى التنمية البشرية للإنسان، لتأهيله لسوق العمل، وتوفير حياة كريمة له، وكذلك المشروعات الوطنية العملاقة التى تتميز بها "الجمهورية الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى نجحت فى تخفيض نسبة البطالة من 13% عام 2014، إلى أقل من 7% الأن، وأوضح عبدالعاطى إلى الجهود التى تبذلها الدولة بشكل عام من أجل التعامل مع تحديات سوق العمل، والإستفادة من الثورة التكنولوجية لخدمة منظومة التدريب من أجل التشغيل، وكذلك الإستفادة من وسائل التواصل الإجتماعى الحديثة فى خدمة التوظيف، والتواصل بين أصحاب الأعمال، والباحثين عن فرص عمل للقضاء على البطالة ومواجهة الهجرة غير الشرعية،وإصدار تشريعات تُحفز على الإستثمار وتشجيع الشباب على العمل فى القطاع الخاص .

ودعا المستشار إيهاب عبدالعاطى الطلاب المشاركين فى هذا اللقاء بتقديم مقترحاتهم ورؤيتهم وأبحاثهم الخاصة بظاهرة البطالة حول العالم، ورؤيتهم لمواجهتها إلى الوزارة للإستفادة، فى إطار الحرص على التواصل مع أصحاب الرؤى التى تخدم ملف العمل .. وفى النهاية توجه الضيوف بالشكر والتقدير إلى وزير العمل محمد جبران على الإستجابة لهذا اللقاء والحوار مع "الوزارة"، وكذلك على الجهود المبذولة خاصة فى مجالات التدريب المهنى وتوفير فرص العمل، والإستعداد لوظائف المستقبل .

وحضر اللقاء من الإتحاد العام للمصريين بالخارج : المهندس إسماعيل أحمد على رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أحمد ياقوت رئيس فرع الإتحاد بلبنان، و محمد إبراهيم أبو العيش عضو مجلس إدارة الإتحاد، والدكتورة إيمان الشامى المدير الإقليمى للإتحاد، ومن جانب مدرسة النيل المصرية الدولية الدكتور عماد العجان مدير عام مدارس النيل الدولية، والمدرسة ريهام طارق، والطلاب : هنا أحمد كمال، وميليا محمد حمدان، وملك محمد عبد العظيم، ولارا محمد حمدي، وفاطمة طارق عجلان .