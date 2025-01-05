شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: نسعى لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات فى قطاع التعدين والبترول والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تعمل على خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تسارع وتيرة أنشطة التنمية والإنتاج، بما سيساعد على تعويض التناقص الطبيعي وزيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتعجيل أنشطة الاستكشاف، مما يؤدي إلى الإسراع بإضافة احتياطيات جديدة.

وشدد بدوي، خلال استعراض استراتيجية الوزارة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعظيم استغلال الطاقات بمعامل التكرير، لتعظيم القيمة المضافة وزيادة عوائد التصدير، إطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق للتعدين لجذب الاستثمارات، وذلك لتعزيز تدفق الاستثمارات، ومن بين أهم العناوين التي أشار إليها تقدم مباحثات الربط مع دولة قبرص لخلق ممر موثوق للطاقة بين قبرص ومصر.

وأكد الوزير على اهمية العمل من أجل خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، خاصة مع إطلاق الوزارة لإستراتيجية تطوير قطاع التعدين والترويج لها، والعمل طوال الوقت على الترويج لمختلف الفرص الاستثمارية في قطاعات الزيت والغاز والبتروكيماويات والتكرير والثروة المعدنية، مؤكدا أن أهداف الوزارة تستهدف جذب الاستثمارات عن طريق توفير فرص استثمارية جاذبة، وبيئة تشريعية تشجيعية واهتمام بالمستثمرين.