شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لـ 100 إمام من الهند وتايلاند بمنظمة خريجي الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم، بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة، فعاليات الدورة التدريبية المكثفة، لمائة إمام وداعية من دولتي تايلاند والهند، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت عنوان: "تفنيد الفكر المتطرف"، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.

تهدف برامج هذه الدورات إلى تخريج أئمة ودعاة مؤهلين وفقا للمناهج الحديثة، والعمل على ترقية أدائهم، وتنمية وعيهم الثقافي، ليتمكنوا من مواجهة مناهج الغلو والتطرف، والتصدي للأفكار المغلوطة، وتصحيح صورة الإسلام عند عودتهم إلى بلادهم.

تتضمن المحاضرات عددا من الموضوعات التي تتعلق بقضايا الفكر، كمقومات العقل الناقد، والتكوين العقدي للداعية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومهارات التواصل والتأثير الجماهيري، وأزمة المصطلحات المعاصرة، وفقه المعاملات المالية، وشبهات حول الميراث، والمواطنة في الفكر الإسلامي، ومنهجية الرد على الملحدين.