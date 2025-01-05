شكرا لقرائتكم خبر عن شهر رجب والاستعداد الروحى لمواسم الخيرات.. ندوة بالجامع الأزهر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجامع الأزهر اللقاء الأسبوعى من البرامج الموجهة للمرأة والأسرة تحت عنوان "شهر رجب والاستعداد الروحى لمواسم الخيرات"، وذلك بحضور كل من: د. فتحية الحنفي، أستاذة الفقه بجامعة الأزهر، ود. شهيدة مرعي، الأستاذة المساعدة للبلاغة والنقد بجامعة الأزهر، ود. سناء السيد الباحثة بالجامع الأزهر.

استهلت د. فتحية الحنفى حديثها ببيان مكانة الأشهر الحرم، وسبب تسميتها بهذا الاسم، فقد اختص الله من العام أربعة أشهر جعلها حرمًا وعظم حرماتها وجعل الذنب فيها أعظم، كما جعل العمل الصالح والأجر فيها أعظم، كما بينت مكانة شهر رجب وما يجب على الإنسان فعله فيه، وعرضت لمسميات هذا الشهر ومنها: أنه سُمى بالأصم؛ لأنه لم تكن تسمع فيه قعقعة السلاح، وسمى بالأصب، لأن الرحمة تصب فيه صبا.

من جانبها تحدثت د. شهيدة مرعى عن شهر رجب وبينت أنه هدية ربانية من الله سبحانه وتعالى إلى عباده، وهو مفتاحُ الخير والبركة والفضل، وبينت كيف كان النبى صلى الله عليه وسلم يستقبل شهر رجب، فكان من دعائه -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل شهر رجب قال: "اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان، وبلِّغنا رمضان". ثم ذكرت ما يُستحب فعله فى شهر رجب من أعمال فهو شهر الغرس والبذر، وقال أحد الصالحين: "شهر رجب مِثل الرِّيح، وشهر شعبان مِثل الغَيم، وشهرُ رمضان مثلُ المطَر".

من جانبها أوضحت د. سناء السيد أن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم، ونهى عن ظلم النفس عامة وفى الأشهر الحرم خاصة قال تعالى: ﴿ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ وظلم الإنسان لنفسه له صور عديدة منها: ظلم نفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي، واتباع الشهوات، وتعدى حدود الله، وترك الفرائض والواجبات وبخس النفس حقَّها من الراحة وغيرها، أو بتعريضها للهلكة فإن حفظ النفس من مقاصد الشريعة، أو يظلم نفسه بالدعاء عليها أو ترك محاسبتها.