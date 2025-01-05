شكرا لقرائتكم خبر عن جهود صندوق مكافحة الإدمان × أسبوع .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرا بالفيديو جراف عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من 27 ديسمبر 2024 وحتى 2 يناير 2025 .

وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان حرص الصندوق على تنظيم أنشطة توعوية للمتعافين من الإدمان بمناسبة الاحتفال برأس السنة داخل سلسلة مراكز العزيمة التابعة للصندوق، وذلك فى إطار الحرص على توفير برامج الحماية للمتعافين من الإدمان .

واحتفلت مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق برأس السنة بشجرة الكريسماس وبابا نويل من ابتكار وتصميم المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة، ضمن المنتجات التى ينفذها المتعافين داخل هذه المراكز ،حيث تمثل ورش التدريب جزء أساسى من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية.

كما نظم الصندوق فعالية بمناسبة رأس السنة، تضمنت العديد من الأنشطة التوعوية لرفع وعى الأطفال من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " بخطوة التدخين والإدمان ، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وتضمنت تنظيم عرض مسرحى تحت عنوان " شاطر " للأطفال من أبناء المناطق المطورة " الأسمرات، المحروسة، حدائق أكتوبر، الخيالة ،أهالينا، روضة السيدة، روضة السودان ،معا " ، حيث يستعرض العرض بأسلوب فنى جذاب ، كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة ، كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها فى البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، أيضا دعم السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال والبعد عن أصدقاء السوء .

كما تم تنفيذ 98 نشاط متنوع المحافظات المختلفة منها مبادرة " خدعوك فقالوا" فى 10 ميادين بالمحافظات أيضا تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع الوعى بخطورة التعاطى فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ، بالإضافة إلى تنفيذ 30 نشاط متنوع بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المواد المخدرة وتنفيذ 39 نشاط متنوع فى 8 مناطق مطورة" بديلة العشوائيات " .

كما تم تنفيذ 48 نشاط فى 8 " بيوت التطوع " التابعين للصندوق فى الجامعات المصرية باستهداف 7850 طالب وطالبة كما تم تنفذى 69 نشاط متنوع داخل 20 جامعة حكومية وخاصة مع استمرار تنفيذ برنامج الوقاية من الإدمان بين طلاب المدارس والمعاهد الازهرية باستخدام المحتوى المرئى داخل 3515 مدرسة ومعهد أزهرى بمرحلتى التعليم الإعدادى والثانوى، كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 1706 مريض من خلال 34 مركز علاجى فى 19 محافظة حتى الآن، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 10931 موظف من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أى يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله، بالإضافة إلى استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات على سائقى الحافلات المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعى الفئات المتخلفة بخطورة التعاطى .