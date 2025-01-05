شكرا لقرائتكم خبر عن من يحدد نوع الولادة "طبيعية أم قيصرية" ؟ .. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 05 يناير 2025 02:38 م

أوضحت وزارة الصحة والسكان عبر صفاحتها الرسمية على منصة فيس بوك أن الطبيب هو الذى يحدد نوع الولادة للأم (طبيعية أم قيصرية)، وذلك على حسب حالة وصحة الأم بعد المتابعة الدورية المستمرة لها أثناء فترة الحمل.



وذلك من أجل ولادة أمنة بدون مضاعفات، ففى بعض الحالات يلجأ الأطباء للولادة القيصرية مثل كبر حجم الجنين أو قلة مياه الجنين داخل الرحم.

ويأتى ذلك من خلال مجموعة نصائح تنشرها وزارة الصحة ضمن مبادرة الألف يوم الذهبية.



