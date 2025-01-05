شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللحوم الطازجة اليوم الأحد 5-1-2025 بأسواق اليوم الواحد والان مع تفاصيل الخبر

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية اللحوم الطازحة والدواجن المجمدة بأسواق اليوم الواحد بالعديد من المحافظات المختلفة اليوم الأحد 5-1-2025، ويتم طرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية بسعر 275 جنيها بأسواق اليوم الواحد بجانب توفير السلع الغذائية ومنتجات الخضراوات والفاكهة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من مختلف السلع الغذائية في ظل وجود مخزون استراتيجي من المنتجات الأساسية تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة.

يأتي تنظيم أسواق اليوم الواحد ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، وتهدف إلى تخفيف العبء على الأسر المصرية، من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.