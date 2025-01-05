شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تستعرض جهود الوزارة للنهوض بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والان مع تفاصيل الخبر

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة جهود الوزارة للنهوض بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلال عام 2024، موضحة انه فى إطار الدور التخطيطى والتنظيمى والرقابى لوزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لها فى منظومة إدارة المخلفات، استمرت الخطوات الحثيثة خلال عام 2024 للبدء فى استكمال تنفيذ المنظومة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب بعض التدخلات بالتعاون مع المحافظات لرفع كفاءة منظومة النظافة بها، وضمان تيسير مراحل تداول المخلفات حتى التخلص الآمن منها. فقد قامت الوزارة فى إطار تعزيز الفرص الاستثمارية وفتح المجال أمام المستثمرين.

وأوضحت وزيرة البيئة انه فيما يتعلق بمشروعات الاستثمار البيئى فى مجال المخلفات، ققد تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أبو ظبى لادارة النفايات "مجموعة تدوير" لتطوير الفرص الاستثمارية فى قطاع ادارة المخلفات واعادة التدوير فى مصر، ومنها مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل، بالوادى الجديد لانتاج الأخشاب بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادى الجديد باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو، وايضا افتتاح مصنع انتاج اخشاب (MDF) من قش الأرز بالبحيرة بالتعاون مع وزارة البترول باستثمارات إجمالية 351 مليون يورو. وعدد (22) مصنع آخر لتدوير المخلفات يتم إدارتها من خلال القطاع الخاص. (استثمارات تقارب 4 - 5 مليار جنيه)، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركة المصرية للبتروكيماويات لاستخدام الزيوت المستعملة كمدخل وقود الطائرات إنتاج المصنع إنتاج المستدام (SAF)‏ المزمع انشائه باستثمارات تقديرية 150 مليون دولار على ثلاث سنوات. وتحديد الفجوات والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال إعداد مخطط متكامل لمنظومة إدارة مخلفات الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية يتضمن المنشآت القائمة.، وإعداد كراسة شروط ومواصفات تمهيدا لطرح تقديم خدمات معالجة مخلفات الرعاية الصحية من خلال القطاع الخاص. وايضا إعداد مستندات الطرح الاستثمارى للقطاع الخاص للبدء فى تنفيذ منظومات المعالجة والدفن فور الانتهاء من الأعمال الانشائية للمجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان المنفذ من خلال مشروع ادارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى على مساحة 1228 فدان لخدمة محافظتى القاهرة والقليوبية. وتابعت الوزيره انه فى إطار تشجيع مصانع الاسمنت على التوسع فى استخدام الوقود البديل على حساب الفحم، فقد تم توقيع عقود مع (5) مصانع أسمنت لإدارة وتشغيل عدد (13) مصنع لتدوير المخلفات،التى بدأت بصدور قرار وزيرة البيئة رقم ٤٩ بتاريخ ٣١/ ٣/ ٢٠٢١ بإلزام شركات الأسمنت المستخدمة للفحم باستخدام نسبة لا تقل عن 10% من الوقود المستخرج من المرفوضات الـ RDF ضمن مزيج الطاقة، ثم قرار منع استيراد الوقود البديل مما ادى إلى زيادة حجم الوقود البديل من ٨٥٠ ألف طن سنويا فى ۲۰۲۳ إلى ١.٤ مليون طن وقود بديل فى نهاية ٢٠٢٤.







واستكملت وزيرة البيئة موضحة انه فيما يخص تنفيذ برامج منظومة إدارة المخلفات، فقد قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات ، فيما يتعلق بالبرنامج الأول الخاص بدعم البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات المختلفة فقد تم التنسيق مع إحدى المكاتب الاستشارية من وضع التصور النهائي للمدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، والمنفذ من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، وجاري الانتهاء من أعمال البنية التحتية وتسليمها في أوائل ٢٠٢٥ وإعداد الفرص الاستثمارية القطاع الخاص في التصميم والتشغيل والصيانة ، بالإضافة الى استمرار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والإصلاح الإدارى مع الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربى لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظات الجمهورية للمراحل من الأولى وحتى الخامسة خلال المدة من 2019 حتى 2024.

وفيما يتعلق بالمحطات الوسيطة الثابتة فقد تم تسليم عدد (19) موقع وجاري تنفيذ عدد (8) محطة ثابتة بعدد من محافظات الجمهورية ، كما تم إنشاء المحطة الوسيطة بمنيا القمح بالشرقية، بالإضافة إلى عدد (2) راس جرار مزودة مقطورة نصف قلاب حمولة 52 متر مكعب، وذلك بعد رفع التراكمات ، وتم رفع التراكمات من موقعي زفتي وسمنود وإنشاء عدد (2) محطة وسيطة بهذه المواقع مع توفير كافة المعدات المتحركة ، وبعد رفع التراكمات من موقع القطاوي، تم انشاء المحطة الوسيطة لخدمة أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة.، وحول جهود انشاء المحطات الوسيطة المتحركة فقد تم الانتهاء من توريد معدات لعدد (14) محطة متحركة بمحافظات الإسماعيلية ، القاهرة ، دمياط ، مطروح، الجيزة ، شمال سيناء ، القليوبية ، الدقهلية . ودعم محافظات المنيا والقليوبية ودمياط بعدد (17) رأس جرار مزودة بمقطورة نصف قلاب حمولة 52 متر مكعب، وعدد (8) لودر 3 متر مكعب. كما تم تسليم عدد (29) مدفن صحي بمحافظات (الوادي الجديد، بنى سويف، الفيوم، المنوفية، البحيرة، سوهاج، الأقصر، جنوب سيناء، مرسى مطروح، الجيزة، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية ، السويس ، شمال سيناء ) ، وجاري تنفيذ عدد (17) مدفن صحي ، بالإضافة الى تقديم الدعم المالي لمحافظة المنوفية لإنشاء الخلية الثالثة بطريق كفر داود الخطاطبة، و تقديم الدعم المالي لمحافظة القاهرة لإنشاء خلية دفن بالعبور ، كما تم دعم عدد (12) محافظة بعدد (12) لودر مجنزر، وعدد 19 سيارة قلاب لتشغيلها في المدافن الصحية.

وفيما يخص مصانع التدوير فقد تم إنشاء عدد (4) خطوط فرز في مدينة منوف بمحافظة المنوفية، ومدينتي بيلا وسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى خط بمدينة المحلة الكبرى، وعدد (3) فواصل هواء لخطوط المعالجة بدفرة بمحافظة الغربية ، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (3) مصنع تدوير وهي تونا الجبل (المنيا) – دار السلام (سوهاج) – المحلة الكبرى (الغربية)، وتأهيل عدد (6) خط وتوريد المعدات بالكامل (دفرة - الغربية) ،ورفع التراكمات وإعداد التصميمات والبدء فى تنفيذ عدد (1) مصنع تدوير ( قويسنا) ،والانتهاءمن تأهيل عدد (4) خطوط بجنوب سيناء وعدد (2) خط فى الغربية .

واشارت وزيرة البيئة انه فيما يتعلق بالبرنامج الثاني الخاص بعقود التشغيل. تقوم الوزارة حالياً بتقديم الدعم الفني للمحافظات في مجال التعاقد مع الشركات لتقديم وتوفير خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات، وتشجيع الاستثمار في قطاع المعالجة عن طريق إدخال تكنولوجيات جديدة ومنها تحويل المخلفات إلى طاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وغيرها ، وقد بلغ عدد عقود المعالجة التي تم توقيعها مع الشركات المتخصصة 28 عقد لمعالجة المخلفات المتولدة عن 20 محافظة وهي القاهرة والقليوبية والمدن الجديدة قطاع غرب النيل، الدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ والاسماعيلية وبورسعيد والاسكندرية وجنوب سيناء والسويس والمنوفية وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد والأقصر وقنا.، كما تم إعداد الأدلة الإرشادية لإدارة وتشغيل مرافق البنية التحتية للمخلفات البلدية الصلبة ، وتم إعداد نموذج كراسة الشروط والمواصفات لجمع ونقل مخلفات ذات طبيعة بيولوجية وتم تعميمها على المحافظات، وتعميم الكراسات على المحافظات للبدء في اجراءات طرحها ، و تم إعداد نماذج للخطط المحلية الرئيسة والتقارير الشهرية لمتابعة الاداء لكافة عمليات الادارة المتكاملة للمخلفات وتعميمها علي المحافظات للالتزام بها لتحسين عملية الرقابة والمتابعة لتحسين الخدمات المقدمة والرقابة علي ما يتم تقديمه من القطاع الخاص .





وحول البرنامج الثالث الخاص بالدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات ، فقد قام حتى الآن (4200) فرد على مستوى الجمهورية بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني لتسجيل العاملين فى مجال إعادة تدوير المخلفات، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارت البيئة والتضامن الإجتماعي والعمل لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمنظومة رسمياً. كما تم اعداد مسودة لعدد (4) مسميات للعمل فى مجال ادارة المخلفات وهم: (جمع – فرز – تدوير – تخلص نهائى ) بمنظومة ادارة المخلفات، وتم صدور قرار المسميات الوظيفية وبناءً عليه ستقوم مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لكى يستطيع أي شخص الحصول على المسمى الوظيفى ، كما نم تنفيذ البرنامج التدريبى فى محافظات المرحلة الأولى ( الدقهلية - القليوبية - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية - القاهرة – الجيزة - اسيوط - قنا ) للعاملين بمنظومة ادارة المخلفات ومنحهم كارنية مزاولة المهنة وذلك لتغيير المسمى الوظيفى فى بطاقة الرقم القومى ،وتم صدور كارنيهات مزاولة المهنة لعدد ۲۰۰۰ متدرب من العمالة غير الرسمية ، بالإضافة الى دعم (10 ) شركات ضمن تنفيذ برنامج لدعم شركات القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي لدمجهم في منظومة المخلفات الجديدة لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع ، بتقديم الدعم الفنى لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل بالمنظومة الجديدة ، وتصميم منصة إلكترونية تجريبية لتدريبات متعددة في مجال إدارة المخلفات، والتشبيك مع هيئة نظافة وتجميل الجيزة والجهات الداعمة مالياً ( بنوك –جهاز تنمية المشروعات)، و شركات توفير المعدات و الحلول التشغيلية ( مثل: شركة اينوفاتيفا بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى كأحد مصادر التمويل .

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد انه طبقا لقانون تنظيم ادارة المخلفات الذى يستوجب الإغلاق الآمن للمقالب العشوائية للمخلفات خلال فترة زمنية محددة، فقد تم اغلاق مقلب السلام وتركيب شبكات الغاز وتركيب وتشغيل وحدة لمعالجة الغاز ،و تقديم الدعم المالي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمبلغ 150 مليون جنيه، كما تم شراء سيارة شفط صرف صحي لنقل سائل الرشيح من المدفن الصحي بالوفاء والأمل إلى محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر ، ويتم نقل سائل الرشيح المتولد من المدفن الصحي بالوفاء والأمل (60 م3/يوم) بشكل مستدام إلى محطة مُعالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة صرف الصحي بالقاهرة الكبرى ، بالإضافة الى الانتهاء من أعمال الرفع المساحي، والمسح الجيوفيزيقي لموقع مقلب الطوب الرملي، وإعداد كراسة الشروط والمواصفات لتطوير منطقة المقلب بما يساهم فى سرعة تطويرها وبما يتوافق مع خطط تطوير وزارة النقل ،وجاري إعداد مستندات الطرح لتنفيذ أعمال إغلاق مقلب إلى زعبل بعد إعداد الدراسات اللازمة الخاصة بالغلق الآمن.

كما اوضحت وزيرة البيئة انه في اطار الاستراتيجية الوطنية لادارة مخلفات البناء والهدم، فقد تم تخصيص (3) مدافن لاستيعاب كميات المخلفات المتولدة بالمدن الجديدة (الهندسة، العبور، شبرامنت) ، وتحديث (16) مواصفة قياسية لمواد البناء لتسمح باستخدام ناتج التدوير ، وحصر الكميات المتولدة والتراكمات التاريخية واعداد خطة استثمارية أولية.وتقييم الكسارات المتنقلة للاستخدام فى مصر للقضاء على الكميات المتراكمة بناءً على التكليفات الرئاسية.

وفيما يتعلق بمنظومة المخلفات الزراعية فقد تم تنفيذ العديد من الاجراءات تضمنت عقد سلسلة من اللقاءات والحوارات المجتمعية للأفراد الفاعلة فى منظومة قش الأرز بالمحافظات المعنية بالمنظومة (الشرقية - كفر الشيخ - البحيرة - الغربية - القليوبية - الدقهلية ) ، وعرض خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال خريف وشتاء ٢٠٢٤ـــــ٢٠٢٥، وذلك بالتنسيق بين وزارة البيئة ممثلة فى جهازيها (شئون البيئة - تنظيم إدارة المُخلفات ) ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري ، والممول من البنك الدولي والجهات المعنية ، وذلك لرفع درجة الاستعداد واتخاذ تدابير مبكرة لكافة الجهات للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة خلال موسم حصاد الأرز والذرة وأيضاً الحد من الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية (مكامير الفحم - قمائن الطوب - المسابك).وتم اشراك كافة الجهات المعنية (المحافظة ممثلة فى "المحافظ والنواب والمساعدين" - رؤساء المدن والقرى - وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى - الجمعيات الزراعية - شرطة المسطحات المائية والدفاع المدنى - المتعهدين - وممثلين عن المزارعين - المستثمرين ) ، حيث تمت مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه منظومة التعامل مع قش الأرز وفتح باب المناقشة لطرح الأفكار والرؤى، والاستماع للمشاكل التي تواجه مُتعهدى قش الأرز وأصحاب المواقع وبحث سبل تذليلها، لتفادى أية معوقات قد تواجه تنفيذ المنظومة عند البدء فيها مع موسم حصاد الأرز.

ومن خلال مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة خلال عام 2024 قامت المؤسسة بالتوسع في إنشاء وحدات الغاز الحيوي وتصميم وتنفيذ وحدات منزلية ثابتة ومتنقلة سعه 3 م مكعب ، وجاري العمل على إنشاء وحدات متوسطة الحجم، ليكون إجمالي إنتاج الغاز الحيوي من مشروعات المؤسسه بنهاية العام 2.152 مليون متر مكعب سنويا تعادل تقريبا 86 الف اسطوانة بوتاجاز وتعالج 53.8 طن من المخلفات الحيوية كما تنتج 50,000 طن تقريبا من السماد الحيوي .وتم تنفيذ عدد من ندوات التوعية بعدد من المحافظات كما تم الاتفاق على عمل بروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة حيث تم إنشاء وحدات غاز حيوي كل من محافظات ( بني سويف - البحيرة – أسيوط - إسكندرية ) بإجمالي إنتاج غاز 162 ألف متر مكعب سنويا .و توقيع بروتوكول مع جمعية الأورمان لإضافة وحدات الغاز الحيوي بالمنازل داخل القرى التي يتم إعادة تأهيلها على مستوى الجمهورية فقد تم الإنتهاء من عدد 22 وحدة بمحافظتي البحيرة وأسيوط حتى الآن وجاري الإعداد لإنشاء 50 وحدة بمحافظة أسوان .وإعداد عدد من الدراسات حول تكنولوجيات ضغط الغاز الحيوي وتنقيته، أفضل ممارسات لإنتاج كهرباء من الغاز الحيوي، تعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية لإنتاج الغاز الحيوي بتكنولوجيا التغويز.

واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، استمرار وزارة البيئة في القيام بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة في اطار عضويتها بالإتفاقيات الدولية (ستكهولوم، بازل وباماكو)، وبصفتها مراقب لإتفاقية روتردام وعلى المستوى الوطني

حيث تم تشكيل لجنة من الجهات والوزارات المعنية تمهيدا لإصدار القائمة الموحدة ومناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالمواد والمخلفات الخطرة.و انشاء النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاص بالمواد والمخلفات الخطرة وهو (نظام متكامل للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المواد والمخلفات الخطرة والتى يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونياً) (WIMS)، وذلك لتسهيل الاجراءات على المستوردين والمصدرين.كما تسعى الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة للوصول إلى إدارة متكاملة للمخلفات الطبية في مصر تهدف للحد قدر الإمكان من المخلفات الطبية التي يتم التخلص الآمن منها ومعالجة أكبر قدر ممكن، والعمل على توفير المناخ الداعم من خلال إصدار الدليل الإرشادي للتداول والتخلص الآمن من المخلفات الطبية واعداد خطة عمل تشاركية، وتوفير الأطر التنظيمية والمعرفية والمعلومات، وفرص الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، كما تم اعتماد أكثر من تكنولوجيا لمعالجة المخلفات الطبية الخطرة المتولدة عن دور الرعاية الصحية من خلال لجنة المواد والنفايات الخطرة بوزارة الصحة والسكان وبمشاركة جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمتمثلة فى أجهزة معالجة بالحرق وأجهزة فرم وتعقيم بما يتوافق مع متطلبات جهاز تنظيم إدارة المخلفات.وتحديث وتقييم الوضع الراهن لمنظومة المخلفات الطبية الخطرة وتحديث الكميات اليومية والسنوية المتولدة من المخلفات وتقدير الزيادات السنوية منها حتي عام 2044. بالإضافة الى تقييم الوضع الراهن لمجمعات معالجة المخلفات الطبية الخطرة التابعة لوزارة الصحة والسكان والموزعة علي عدد 14 محافظة بمحافظات الجمهورية وتقييم الحالة الفنية لها وتحديد المشاكل التي تواجه كل موقع من هذه المجمعات.والمشاركة في أعمال اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 59 لسنة 2024 لبحث آليات الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة المخلفات الطبية الخطرة وتحفيز المستثمرين للدخول في قطاع المخلفات الطبية الخطرة. وإصدار العديد من الموافقات لمزاولة أنشطة نقل ومعالجة المخلفات الطبية الخطرة تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات عن طريق النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (WIMS)

­ وللحد من الانبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة الناتجة عن المخلفات الإلكترونية فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على إتفاق المنحة المقدم من البنك الدولي لتحسن إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة 9.130 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي والجهة المستفيدة وزارة البيئة. ويتم متابعة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية بالموانئ (المهمل والبيوع) من خلال تسليمها لشركات إعادة التدوير الرسمية والمعتمدة من وزارة البيئة. ومراجعة عدد 28 مصنع تدوير مخلفات الكترونية وتحديث القائمة المعتمدة لتلك المصانع من خلال اللجنة المُشكلة بقرار السيد الفريق وزير الصناعة والنقل .ومتابعة إجراءات المزادات الخاصة بالمخلفات الإلكترونية،ومتابعة أعمال اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 4230 لسنة 2023 لمتابعة التخلص الآمن من المهمل والرواكد بالموانئ المصرية.ومتابعة أعمال اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة المشكلة بموجب قرار السيدة الدكتورة وزيرة البيئة رقم30 لسنة 2023. ودراسة مقتراحات القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة الواردة من الوزارات وإبداء الراي الفني بشأنها.

ولتحقيق إلتزامات مصر الدولية تجاه إتفاقية استكهولم فقد تم الانتهاء من برنامج الرصد العالمى للملوثات العضوية الثابتة GMP2 ، وتمت الموافقة على إجراء بعض التحاليل الخاصة بالحمأة لقياس تركيزات الملوثات العضوية الثابتة بها.وتمهيداً لحصول مصر على التمويل الجديد للمرحلة الرابعة، تمت المشاركة بالإجتماع الختامى لبرنامج الرصد العالمى للملوثات العضوية الثابتة GMP2 .وقد حصلت مصر على تمويل من مرفق البيئة العالمية (GEF) لمشروع مكافحة رغاوى الحرائق والذى سيتم تنفيذه بالمطارات ،وجارى الانتهاء من معالجة زيوت المحولات الملوثة (PCBs) فى نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الاسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء لإجمالى (1096 طن) منذ بدء أعمال تنفيذ المعالجة خلال شهر أكتوبر 2021 وحتى الآن، وذلك من خلال وحدتي المعالجة المتحركة. بالإضافة الى تمثيل مصر كعضو فى لجنة مراجعة الكيماويات (POPRC)، والفريق العامل بين الدورات والخاص بمركبات ثنائى الفينيل (PCBs) (SIWG).

واوضحت وزيرة البيئة انه لتحقيق إلتزامات مصر الدولية تجاه إتفاقية بازل فقد تم إصدار عدد (95) موافقة لعبور سفن المخلفات الخطرة عبر قناة السويس وفقاً لإشتراطات إتفاقية بازل ، وايضا لتحقيق إلتزامات مصر الدولية تجاه إتفاقية روتردام (كمراقب) فانه يتم اتخاذ اللازم بشان دراسة الاخطارات الواردة من الإتحاد الأوروبى للاخطار المسبق عن علم والخاص باتفاقية روتردام وتشريعات الاتحاد الاوروبى بناء على طلبات الاستيراد الواردة من الشركات على نظام WIMS

وفيما يتعلق بجهود الحد من المخلفات البلاستيكية فقد تم تنفيذ العديد من الاجراءات شملت تضمين المادة رقم 27 ولائحته التنفيذية رقم 18 و19 والتي تختص بتدوال الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام بقانون تنظيم إدارة المخلفات، وموافقة مجلس الوزراء على تفعيل استراتيجية الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، والتنسيق مع السيد وزير التجارة والصناعة صدور قرار سيادته رقم 559 بشأن إعتماد تطبيق المواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية باكياس التسوق البلاستيكية والمواصفة القياسية المصرية رقم 8570 المعنية بالبلاستيك القابل للكمر المنزلي. وايضا اتخاذ الإجراءات والمشاورات اللازمة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء لتفعيل المادة 17 من قانون 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات و التي تختص بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج والذي ينص على ان يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قراراً بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات“، حيث يهدف تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتِج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، للوصول لمعدل استهلاك 50 كيس للفرد في السنة بحلول 2030، بدلا من متوسط 565 للفرد في السنة في القاهرة الكبرى وما بين 500 – 350 كيس للفرد على مستوى الجمهورية، كذلك توفير جزء من التمويل المطلوب لأنظمة الجمع الأكياس وتحفيز إعادة التدوير والتخلص الآمن منها في نهاية دورة حياتها. كما تم إطلاق مشروع تطوير الارشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية Green label)) بالتعاون مع وزارة الصناعة وشركاء التنمية.وافتتاح معرض Plastex2024 تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.كما تم توقيع وثيقة مشروع " مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لتقديم نموذج رائد للحد من التلوث البلاستيكي في محافظة بورسعيد ،كما ترأس الوفد التفاوضي المصري اللجنة التفاوضية الحكومية الدولية (INC) المعنية بالتفاوض حول صك قانوني ملزم للحد من تلوث البلاستيك والتنسيق مع جميع الجهات المعنية للوقوف على موقف وطني موحد تجاه الاتفاقية في جميع الجولات التفاوضية من الاولى و حتى الخامسة.

وفيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية ، فقد تم توقيع وثيقة مشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) و تم من خلال المشروع تنفيذ عدة جلسات تشاورية ودورات تدريبية و المشاركة في اهم المعارض الخاصة بصناعة البلاستيك ودعم صدور المواصفات القياسية للبدائل الواردة بالقانون بالتنسيق مع هيئة المواصفات والجودة ، كما تم التنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) للبدء في مشروع "تحسين سلسلة القيمة لإدارة المخلفات ودعم أدوات إعادة التدوير المحلية وإعادة استخدام المخلفات البلاستيكية" لبدء التنفيذ بمحافظة بورسعيد ، الإعلان عن الانتهاء من اعمال مشروع النظم البيئية البحرية والساحلية الانظف في مصر بمنحة من البنك الدولى مع مطلع 2024، تم من خلاله تدريب للمدربين (TOT) لعدد 45 معلمًا من 30 مدرسة في جميع أنحاء الجزء الغربي من الإسكندرية على كيفية اعداد حملات التوعية لمكافحة التلوث البحري من القمامة البلاستيكية. ورفع الوعي باضرار التلوث من المخلفات البلاستيكية على البيئة البحرية لعدد 8 مدارس في الإسكندرية لأكثر من 250 طالب وطالبة من الجنسين تتراوح أعمارهم (10-16) .وبدء برنامج سفراء المناخ المدرسي الوطني لتشجيع الطلاب على نشر الكلمة بين دوائرهم . وتوزيع 400 كيس من الاكياس متعددة الاستخدام على الطلبة والمدرسين لتشجيعهم على استبدال الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد .بالإضافة الى اعداد دراسة حول تقييم المعامل المصرية التي تقوم باجراء التحليلات والاختبارات المطلوبة للمنتجات البلاستيكية، من خلال التعاقد مع مؤسسة المعايير البريطانية The British Standards Institution لتقييم الموقف المعملي الوطني.

كما تم رعاية عدد المبادرات الخاصة بالحد من المخلفات البلاستيكية والتوعية بأثرها السلبي على البيئة والاقتصادومنها مؤسسة شباب بيحب مصر معسكر لمتطوعيها بمحمية نبق، جنوب سيناء، ورعاية حملة المكتب العربي للشباب و البيئة بتنظيم اسبوع بيئي تحت شعار " بلا بلاستيك " بهدف حشد الجهود ورفع درجة الوعي بالخاطر الصحية والبيئية للمنتجات البلاستيكية و اطلاق حملة موسعة على كافة منصات التواصل الاجتماعي للتوعية بإضرار ومخاطر البلاستيك و الترويج لاستخدام البدائل و اعداد عدة حملات لتنظيف الشواطئ بالمحافظات الساحلية و تنفيذ عدة انشطة ترويجية بالمدارس و الجامعات ومراكز الشباب)، كما تم اطلاق مبادرة (التوعية البيئية بالمدارس) بالتعاون مع وزارةالتربيةوالتعليم، وهى مبادرة بالتنسيق بين الوزارتين لرفع الوعى البيئي بالمدارس، تستهدف المبادرة عدد 100 مدرسة بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة بالتعاون مع شركتى انفيروماستر وارتقاء بهدف تعليم الطلاب فصل المخلفات والحفاظ على النظافة والبيئة ويتم دعم المدارس بالحاويات ، وتقديم ندوات توعية بيئية و تنفيذ مسابقة بيئية (كلنا فايزين) لتشجيع فصل المخلفات ورفع الوعى البيئى وتغيير السلوك. وتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية للحفاظ على التراث والبيئة بهدف التعاون لتقديم التوعية البيئية والتشجير. وتنفيذ ندوات توعوية حول مواد قانون المخلفات ومنظومة التراخيص والتصاريح بالجهاز ، للشركات والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال المخلفات ، بالإضافة الى تنفيذ ورشة عمل لبحث آليات تطبيق الادارة المتكاملة للزيوت المستعملة،

كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات لعام 2024 والتى تضمنت دعم جناح وزارة البيئة المشارك في المعرض الدولى للكتاب فى دورته ال55 ، وتنفيذ عدد من الفعاليات البيئية ،والمشاركة فى المنتدى والمعرض الدولى للتنمية الحضرية WUF12، وعقد مؤتمر الكلايمثون العالمى بمحافظة قنا للعام الثانى على التوالى تحت عنوان كلايمثون صعيد مصر –نحو مدن حضرية ومستدامة " وبمشاركة ما يقرب من 150 طالب وطالبة من جامعات الصعيد "جامعة جنوب الوادى، اسيوط ، سوهاج والأقصر" .وايضا المشاركة في وضع حجر اساس انشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجبة والمدفن الصحى بمركز قوص محافظة قنا . وإطلاق العمل بالمرحلة الثالثة من البرنامج الوطنى لمكون بناء القدرات والدعم الفنى بمحافظات البرنامج . بالإضافة الى توقيع عقود إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات بين محافظتى قنا وسوهاج ومجموعة مصر للإسمنت ، فى اطار اشراك القطاع الخاص في تشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات بين محافظتى قنا وسوهاج ومجموعة مصر للإسمنت ، فى اطار اشراك القطاع الخاص في تشغيل وإدارة مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات .

كما تم تنفيذ عدد من المبادرات التوعوية من خلال البرنامج شملت إطلاق مبادرة دعم الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية البيئة وقطاع المخلفات على مواقع التواصل من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات EU-Green وهيئة التعاون الدولى GIZ، بهدف تحسين المشاركة المجتمعية فى مجالات إدارة المخلفات وتغير المناخ والإقتصاد الدوار من خلال إتاحة الفرصة لتطوير مشروعات وتنفيذها على ارض الواقع.و إعلان مبادرة للمنظمات الغير هادفة للربح "معاً لخلق بيئة عمل أفضل وأكثر استدامة لقطاع ريادة الأعمال في مصر" ، لعقد شراكات مع المنظمات غير الهادفة للربح والمتخصصة في تصميم برامج حاضنة للأعمال والمشروعات على مستوى الجمهورية لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المحافظات الأربعة .كما شارك البرنامج فى مبادرة تقنين اوضاع العمالة غير الرسمية لعدد ما يقرب من 1000 عامل من العاملين بالقطاع الغير رسمى وإستكمال سلسلة الدورات التدريبية فى مجال إدارة المخلفات للعاملين بالمحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (كفر الشيخ والغربية) ، وشارك البرنامج فى إطلاق المرحلة الثانية من البرامج التدريبية للعمالة غير المنتظمة فى مجال إدارة المخلفات بمحافظات الصعيد، وتم تنفيذ أول ورشة تدريب بمحافظة أسيوط لما يقرب من 400 عامل كما تم تنفيذ الورشة بمحافظة قنا لعدد 150 عامل. وإطلاق العمل بمشروع توسعة مدفن السادات بمحافظة المنوفية والتابع لمحافظة الغربية لتصل نسبة الإنجاز الى 75 % .وجاري استكمال دراسة خفض الانبعاثات بالمحافظات الأربعة (كفر الشيخ – الغربية – أسيوط – قنا) من خلال مكون الدعم الفنى وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ.كما تم إطلاق سلسلة ورش العمل التدريبية لرفع كفاءة الجمعيات الأهلية حول كيفية اعداد مقترحات والموازنة التقديرية للمشروعات وذلك بالمحافظات الأربعة التابعة للبرنامج لعدد 170 جمعية وذلك فى إطار مبادرة دعم الجمعيات الأهلية التى اطلقتها الوزارة من خلال البرنامج الوطنى NSWMP EU GREEN.

