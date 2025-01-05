شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يطلق حملة للتوعية بلغة برايل وتمكين ذوي الإعاقة البصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حملة توعوية شاملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على أهمية لغة برايل في دمج وتمكين المكفوفين وذوي الهمم في المجتمع المصري، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للغة برايل 4 يناير 2024، للكشف عن حجم الجهود المصرية لدعم ذوي الإعاقة البصرية في كافة القطاعات.

وتضمنت الحملة عرض فيديوهات، ومقاطع ريلز، وانفوجرافيكس، توضح أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وذلك بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية لتذليل العقبات التي قد تعترض مشاركتهم الفعالة في المجتمع، تحقيقًا لمبدأ المساواة. حيث تأتي هذه الجهود ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

واستعرض المركز أبرز المبادرات التي أطلقتها الدولة في هذا الصدد، والتي تشمل القطاع المصرفي، حيث أطلق البنك الأهلي المصري أول بطاقة دفع مبتكرة للمكفوفين، كما وفر البنك المركزي نماذج حسابات وخدمات مصرفية بلغة برايل، بالإضافة إلى تجهيز الآلاف من ماكينات الصراف الآلي بإضاءة ملائمة وأرقام بارزة.

كما أتاحت المتاحف والمؤسسات الثقافية وفي مقدمتها المتحف اليوناني الروماني والمتحف المصري بطاقات شارحة بطريقة برايل، وعُرضت نسخة من مصحف الأزهر مكتوبة بلغة برايل. فيما أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أول دبلوم دراسات عليا متخصص في الإعاقة البصرية بمناهج دولية، بالإضافة إلى دمج طريقة برايل في التعليم عبر طباعة الكتب الدراسية والوثائق الرسمية.

وفي مجال المرافق العامة، وُضعت بلاطات برايل في المستشفيات، المترو، والمرافق العامة لإرشاد المكفوفين. كما أطلقت الدولة مبادرات لتوفير التكنولوجيا المساعدة للمكفوفين، مثل أجهزة قراءة الشاشة وبرامج تحويل النصوص إلى لغة برايل.