شكرا لقرائتكم خبر عن بطول 35 كم.. رصف وتطوير طريق 21 الرئيسى بمركزى الصف وأطفيح والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تنفذها الدولة المصرية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز فى مختلف القطاعات التنموية لتحقيق نقلة نوعية يشعر بها المواطن وذلك فى إطار دعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

تصريحات محافظ الجيزة، جاءت خلال اطلاعه على نسب التنفيذ فى مشروع رصف وتطوير طريق 21 بطول ( 35 كم ) وعرض ( 20 م ) بمركزى الصف وأطفيح لتحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروعات الطرق بما يعود بالنفع على المواطنين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الطريق يمثل أهمية كبيرة لكونه أحد الطرق الرئيسية الذى يربط الحركة المرورية بدءًا من مركز ومدينة الصف مرورًا بمركز بمدينة أطفيح وصولًا إلى طريق الوسطى ببنى سويف ومدخل طريق الزعفرانة بالبحر الأحمر، والذى يعد ضمن المشروعات التى تخدم حركة الاستثمار نظرًا لمروره على العديد من المناطق الصناعية والاستثمارية.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء مركزى الصف وأطفيح بضرورة المتابعة الدورية بالتعاون مع الجهات المنفذة وتذليل كافة العقبات التى تواجه الأعمال لسرعة إنهاء أعمال التطوير للطريق مع الالتزام بالمواصفات الفنية فى التنفيذ لضمان عوامل الاستدامة ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.