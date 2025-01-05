أوضحت وزارة الصحة والسكان عبر صفاحتها الرسمية على منصة فيس بوك أسباب ظهور حب الشباب على الذقن، كما ذكرت طرق علاجها، مؤكدا على أهمية استشارة الطبيب لمعرفة طرق العلاج المناسبة للحالة.

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب لظهور حب الشباب على الذقن.. تعرف على طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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