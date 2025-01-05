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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب لظهور حب الشباب على الذقن.. تعرف على طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت: سارة وائلالأحد، 05 يناير 2025 12:51 م
أوضحت وزارة الصحة والسكان عبر صفاحتها الرسمية على منصة فيس بوك أسباب ظهور حب الشباب على الذقن، كما ذكرت طرق علاجها، مؤكدا على أهمية استشارة الطبيب لمعرفة طرق العلاج المناسبة للحالة.
وذلك ما نرصده في السطور التالية:
أسباب ظهور حب الشباب علي الذقن:
• الحمل.
• مقاومة الإنسولين.
• السمنة.
• سوء النظافة. العلاج ( بعد استشارة الطبيب):
• المضادات الحيوية.
• التدليك بالثلج.
• تجنب مقشرات الوجة القاسية.
• عدم وضع المكياج علي البثور.
• عدم لمس الوجة.
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