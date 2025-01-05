شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: مصنع لتجفيف البصل بالمنيا لتحقيق قيمة مضافة وفائض للتصدير والان مع تفاصيل الخبر

زار الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مصنع تجفيف البصل بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة للاطلاع على المنشآت والمرافق وخطوط الانتاج تحت الانشاء وذلك تمهيدا لافتتاحه .

يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الزراعة بتشجيع الاستثمار وبتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بدعم الاستثمار الزراعى بكل انشطته وتشجيع شركات القطاع الخاص العاملة فى هذا القطاع بالتوسع فى انشاء المصانع والمنشآت المعنية بالتصدير.

و اطلع موسى على دورة انتاج المراحل المختلفة للتجفيف البصل الطازج خلال الزيارة والتى من بينها محطة انتاج الغاز ومحطة تدوير المياه ومعالجتها والمكاتب والغرف السكنية التابعة للعاملين بالمصنع والمبنى الادارى وغيرها من غرف التبريد واماكن التخزين المنشأة بهدف تخزين المنتجات الغذائية الزراعية قبل وبعد التصنيع.



الدكتور سعد موسي يتفقد مصنع تجفيف البصل بالمنيا

كما اطلع ايضا علي معمل الابحاث التابع للمصنع والذي يتضمن اجهزة معملية حديثة بغرض الكشف عن الامراض النباتية والحشرية التي قد تصيب المحاصيل لضمان الحصول علي منتج تصنيعي امن عالي الجودة يتوافق مع المعايير الدولية للتصدير.

كما "أشار" موسي إلى ان هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بمساعدة وتوجيه القطاع الخاص نحو التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة وزيادة التصدير لزيادة الحصيلة الدولارية وبالتالي الدخل القومي المصري.



جانب من الجولة

ومن جانبه، أشار المهندس محمد عبدالجبار رئيس مجلس شركة استصلاح الأراضي التابعة للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بان المصنع بصدد الانتهاء من اللمسات الاخيرة لتركيب بعض الوحدات اللازمة لاستكمال دورة الإنتاج بالمصنع، فضلاً عن أن هناك قدرة على استيعاب خطوط انتاج أخرى يمكن تركيبها لاحقا عند زيادة الطلب على التصدير، حيث من المستهدف أن يتم تصدير المنتج لبعض دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

جدير بالذكر أن محافظة المنيا تعتبر من اكبر المحافظات التي تزرع محصول البصل حيث تبلغ المساحة المنزرعة من 16-17 الف فدان سنويا خاصة البصل الذي يصلح للتجفيف وعليه اقبال من دول الاتحاد الاوروبي وغيرها.

