شكرا لقرائتكم خبر عن مفتاح النمو للطفل.. الاهتمام والتشجيع أثرهما مستمر طول عمره والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 05 يناير 2025 12:17 م

أكدت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية على منصة فيس بوك، على أهمية تشجيع الطفل والتحدث معه عما يحدث في حياته وإدراك التغيرات في سلوكه.

ذلك وبالإضافة إلى الاهتمام بمشاعره وتأمين جو عائلي دافئ له، لأن ذلك يساهم في تكوين شخصيته على نحو إيجابي.



كما أشارت الوزارة إلى أهمية طلب الدعم من الطبيب عند شعور الطفل بالقلق.