شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عالمى فى جراحات العمود الفقرى بمركز الطب الطبيعى والتأهيلي بالقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب زكى القاضىالأحد، 05 يناير 2025 12:17 م
يستضيف مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة الخبير الألمانى الأستاذ الدكتور كريستوفر ميهرن خبير جراحات العمود الفقرى ورئيس مركز شون كلينيك ميونخ ألمانيا، وذلك فى الفترة من 12 - 17/01/2025.
ويستقبل المركز الحالات المرضية التى ترغب فى العرض على الخبير من خلال اللجنة التحضيرية يومياً بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً .
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