شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عالمى فى جراحات العمود الفقرى بمركز الطب الطبيعى والتأهيلي بالقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة الخبير الألمانى الأستاذ الدكتور كريستوفر ميهرن خبير جراحات العمود الفقرى ورئيس مركز شون كلينيك ميونخ ألمانيا، وذلك فى الفترة من 12 - 17/01/2025.

ويستقبل المركز الحالات المرضية التى ترغب فى العرض على الخبير من خلال اللجنة التحضيرية يومياً بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً .