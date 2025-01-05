أخبار مصر

خبير عالمى فى جراحات العمود الفقرى بمركز الطب الطبيعى والتأهيلي بالقوات المسلحة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عالمى فى جراحات العمود الفقرى بمركز الطب الطبيعى والتأهيلي بالقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب زكى القاضى

الأحد، 05 يناير 2025 12:17 م

يستضيف مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة  الخبير الألمانى الأستاذ الدكتور كريستوفر ميهرن خبير جراحات العمود الفقرى ورئيس مركز شون كلينيك ميونخ ألمانيا، وذلك فى الفترة من 12 - 17/01/2025.

ويستقبل المركز الحالات المرضية التى ترغب فى العرض على الخبير من خلال اللجنة التحضيرية يومياً بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً .

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements