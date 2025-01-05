شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حالتك الصحية من لسانك .. الصحة تكشف علامات مهمة عن تغير لون اللسان والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن تغير لون اللسان مؤشر على وجود مشاكل صحية سواء بالفم أو بأعضاء الجسم الأخرى، وتابعت: لون اللسان الطبيعي هو اللون الوردي.

وأضافت أن اللون الأحمر الساطع قد يكون مؤشرًا لنقص فيتامين ب 12 أو التهابات موضعية أما اللون الشاحب قد يشير إلى نقص الحديد ويعني ذلك الأنيميا (فقر الدم) بينما اللون الأصفر قد يشير إلى أمراض في الكبد أو الحوصلة المرارية.

وأوضحت أن اللون الأزرق الأرجواني قد يشير إلى أمراض مزمنة في القلب وارتفاع الكوليسترول واللون المائل للسواد قد يشير إلى الإصابة بعدوى فطرية، أو التدخين المزمن وكذلك اللون الأصفر الداكن يدل على مشاكل في الجهاز البولي.