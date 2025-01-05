شكرا لقرائتكم خبر عن زلازل إثيوبيا .. إجلاء 80 ألف شخص وخوف من ثوران بركانى محتمل والان مع تفاصيل الخبر

تسببت الزلازل فى إثيوبيا، والخوف من نشاط بركانى محتمل، فى إجلاء حوالى 80 ألف شخص في أعقاب سلسلة من الزلازل ضربت مناطق عفار وأوروميا وأمهرة.

تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 10 زلازل في إثيوبيا منذ يوم الجمعة، وهناك دلائل على نشاط بركاني محتمل، ضربت الزلازل الأخيرة منطقة أواش فنتالي، الممتدة بين منطقتي عفار وأوروميا، في صباح أمس السبت.



وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزالا بقوة 5.8 درجة على بعد حوالي 56 كيلومترا جنوب شرق أمبوسا، في منطقة أوروميا، في الساعات الأولى من صباح السبت.



وقال رئيس قسم الزلازل وأستاذ علوم الزلازل في جامعة أديس أبابا، أتالاي أيلي، إن مركز الزلزال كان في وسط جبل دوفن، بمنطقة أواش فنتالي، في منطقة عفار.



وبعد ساعات قليلة، تم الإبلاغ عن هزة أرضية ثانية، بلغت قوتها 4.7 درجة، على بعد حوالي 10 كيلومترات شرق أواش في منطقة عفار.



وقالت الحكومة الإثيوبية فى بيان :"تتزايد الأحداث حجما وتكرارا من وقت لآخر، وعلى وجه الخصوص، هذا الأسبوع، تظهر البيانات أن زلزالا بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر".



وشعر بالزلزال سكان العاصمة أديس أبابا ومدن مثل أداما وميتيهارا. وذكرت التقارير أن السكان الذين يعيشون في الشقق والمباني الشاهقة شعروا به أيضا، وفقا لإذاعة صوت أمريكا.



وأفاد سكان ومسئولون بأن منطقة أواش فنتالي شهدت ما يصل إلى عشرين زلزالا وتوابعها منذ سبتمبر الماضي، وفي منطقة عفار، تسببت الزلازل المتكررة في إنشاء حفرة طبيعية للمياه الساخنة، ويقال إن هذه الحفرة تتسع.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا، لكن الزلازل ألحقت أضرارا بعشرات المنازل في عفار.

وأثار زلزال الجمعة في منطقة عفار مخاوف من اندلاع ثورات بركانية بعد تصاعد الدخان من فتحات في بركان دوفين، مما يشير إلى نشاط بركاني محتمل.وجاء في بيان صادر عن الحكومة الإثيوبية: "إن الحكومة تراقب الأحداث عن كثب مع خبراء في الميدان، بالإضافة إلى ذلك، حددت مركز الزلزال ونشرت عمال الطوارئ من مختلف الحقول في 12 منطقة لتقييم مدى الأضرار".وتابعت :"وتبذل السلطات جهوداً كبيرة لتحديد الفئات الأكثر ضعفاً بين المواطنين الذين يقطنون تلك القرى والبالغ عددهم 80 ألف نسمة وإجلائهم من المنطقة، كما تراقب السلطات التأثير المحتمل للزلزال على مؤسسات الخدمة الاجتماعية والمؤسسات الاقتصادية والبنية الأساسية."وأعلنت لجنة إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية في بيان أصدرته يوم السبت أن أكثر من 51 ألف شخص في منطقتي عفار وأوروميا معرضون للخطر بسبب الزلازل المتكررة في الشهرين الماضيين. وقالت اللجنة إنه للتخفيف من المخاطر، تم بالفعل نقل أكثر من 13 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمانًا.وفي منطقة فنتالي بمنطقة أوروميا، يواجه أكثر من 16 ألف ساكن مخاطر مماثلة، حيث تم نقل أكثر من 7 آلاف منهم إلى مواقع آمنة، بحسب البيان.وقال بعض السكان في البلدات المتضررة إنهم غادروا منازلهم بعد الزلزال.وقالت الحكومة إن الزلزال لم يكن له حتى الآن تأثير كبير على المدن الكبرى وحثت المواطنين على "اتباع وتنفيذ الرسائل الاحترازية التي أصدرها الخبراء بشكل صارم".