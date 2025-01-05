أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 5-1-2025 بمنافذ وزارة التموين

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم الأحد 5- 1- 2025 في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

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محمد يوسف

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