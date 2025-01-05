شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تدشن مشروع التصويت الإلكترونى وبرنامج الشكاوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

شهدت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي صّديق رئيس الهيئة، صباح اليوم الأحد، التدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر مجَّمع النيابات الإدارية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

شهد حفل التدشين عددا من الوزراء وكبار رجال الدولة، وعلى رأسهم كل من المستشار عدنان فنجرى، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة.