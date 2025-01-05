جامعة حلوان تستقبل وفداً من جامعة العلوم التطبيقية الأردنية لتعزيز التعاون الأكاديمي المشترك

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القاهرة - سامية سيد - استقبلت جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وفداً من جامعة العلوم التطبيقية الأردنية.

حضر اللقاء من جانب جامعة حلوان الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتور خالد سيد مدير وحدة التصنيف الدولي، الدكتور محمد دخيل منسق الاتفاقية مع الجامعة الأردنية.

ومثل الجانب الأردني في اللقاء الدكتور محمد النجار نائب رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور أحمد البربري أستاذ الفنون التطبيقية بالجامعة الأردنية.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المشتركة التي تم التنسيق لها في لقاءات سابقة، حيث تم الاتفاق على تفعيل الاتفاقية من خلال إنشاء برامج أكاديمية مشتركة بين الجامعتين، وتنظيم مؤتمرات علمية مشتركة، والتنسيق المشترك في عمليات التصويت المتعلقة بالتصنيف الدولي، وتبادل الخبرات في مجال الاعتماد الدولي للبرامج الأكاديمية.

وأكد الجانب الأردني على ترتيب زيارة مرتقبة الشهر المقبل للدكتورة سميحة الجريح، رئيس جامعة العلوم التطبيقية الأردنية، للتوقيع الرسمي على الاتفاقية وتأكيد النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات التنسيقية بين الجانبين.