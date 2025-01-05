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خطوات يجب اتباعها عند التعرض لحرق كيميائي.. وزارة الصحة توضح

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القاهرة - سامية سيد - كتبت: سارة وائل

الأحد، 05 يناير 2025 11:47 ص

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفاحتها الرسمية على منصة فيس بوك مجموعة من النصائح يجب اتباعها عند التعرض لحرق كيميائي، وذلك في اطار مبادرة" في كل خطوة سلامة".

أكدت على ضرورة غسل منطقة الحرق فوراً بكمية كبيرة من المياه الجارية، لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ومن الأفضل ارتداء القفازات.

كما ذكرت أهمية التوجة لطبيب عند حدوث الحرق.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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