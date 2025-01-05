شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات يجب اتباعها عند التعرض لحرق كيميائي.. وزارة الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفاحتها الرسمية على منصة فيس بوك مجموعة من النصائح يجب اتباعها عند التعرض لحرق كيميائي، وذلك في اطار مبادرة" في كل خطوة سلامة".

أكدت على ضرورة غسل منطقة الحرق فوراً بكمية كبيرة من المياه الجارية، لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ومن الأفضل ارتداء القفازات.

كما ذكرت أهمية التوجة لطبيب عند حدوث الحرق.