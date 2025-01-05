شكرا لقرائتكم خبر عن فاكسيرا: توفير تطعيم الجديرى المائى بفروع المصل واللقاح والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا توفير تطعيم الجديرى المائى بجميع فروع الشركة.

وقال الدكتور مصطفى محمدى مدير عام المصل واللقاح بفاكسيرا، إن تطعيم الجديري المائى هو تطعيم حي للوقاية من الجديري المائي الذى يسببه فيروس قادر على الانتشار بسرعة في التجمعات، مثل المدارس والنوادي عن طريق الجهاز التنفسي، مؤكدا أن التطعيم متوفر في مراكز تطعيمات المصل واللقاح.



وتابع: الإصابة بمرض الجديرى المائى تسبب الحمى والطفح الجلدي المميز، وله أعراض جانبية عالية وخطيرة يمكن أن تصل لتسمم في الدم والتهاب رئوي.

وأوضح أن مرض الجديرى المائى يصبح خطرا على الجنين فى حال إصابة الأم الحامل به، مشيرة إلى أن التطعيم جرعتين بينهما ثلاثة شهور ويمكن تطعيم أى شخص به بداية من عمر عام.

وتتمثل موانع التطعيم بالجديرى المائى فى وجود ارتفاع درجة الحرارة مع العلم أنه ممنوع للحوامل ومرضى نقص المناعة أو الذين يعالجون بمثبطات المناعة مثل الكورتيزون.