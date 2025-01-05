شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل قطارى تالجو إضافى على خط القاهرة أسوان خلال إجازة نصف العام والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة السكة الحديد، تشغيل قطارى تالجو اعتبارا من يوم 22 يناير القادم وحتى يوم 20 فبراير 2025 وذلك بمناسبة إجازة نصف العام، حيث يتم تشغيل قطار تالجو إضافى على خط القاهرة أسوان ما بين القاهرة والأقصر والعكس وذلك للمساهمة فى تنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية لمدينتى الاقصر وأسوان والعكس.

وتضمنت مواعيد القطار الإضافى فى رحلة الذهاب تشغيل قطار تالجو رقم ٢٠٤٠ من محطة القاهرة إلى الأقصر، حيث يقوم من القاهرة الساعه 20.15 يصل الأقصر الساعة 5.10 كالجدول المرفق.

وفى رحلة العودة سوف يتم تشغيل قطار تالجو رقم ٢٠٤١ من الاقصر إلى القاهرة حيث يقوم من محطة الاقصر الساعة 8.30 يصل القاهرة الساعه 17.25 كالجدول المرفق.