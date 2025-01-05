شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار السلع الغذائية فى منافذ الزراعة.. اللحمة بـ270 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 05 يناير 2025 11:33 ص

تطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منافذ متحركة للميادين محملة بالسلع والمنتجات الغذائية التى يحتاجها البيت المصرى وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة، للمساهمة وذلك ضمن خطة الدولة فى خفض الأسعار ومحاربة الغلاء.

وفى التقرير التالى نتعرف على أسعار 7 منتجات غذائية فى منافذ وزارة الزراعة:

1- كيلو اللحمة 270 جنيهًا.

2- زيت الزيتون لتر بـ180 جنيها.

3- عسل النحل من 60 إلى 120 جنيها.

4- العسل الأسود 45 جنيها.

5- المربى 60 جنيها.

6- الزبدة الجاموسى 150 جنيها، والبقرى 140 جنيهًا.

7- كيس المكرونة 9 جنيهات.