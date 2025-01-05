شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. تقلبات جوية وأمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 05 يناير 2025 11:00 ص

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 5-1-2025 ، وذلك تزامنا مع تعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة وتقلبات جوية.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس المتوقعة كما يلى :



طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد.

الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى.

أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على محافظة مطروح تمتد مساء على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

أمطار خفيفة على خليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من شمال الصعيد.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر، مع وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وأجواء غائمة جزئيا .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 09، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 21 درجة، والصغرى 06، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10.