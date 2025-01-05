شكرا لقرائتكم خبر عن إعداد القادة يطلق برنامجا لإعداد سفراء الوطن للمرشحين للبعثات والمهمات العلمية بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي "سفراء الوطن" لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المرشحين للبعثات والمهمات العلمية بالخارج، وذلك بمعهد إعداد القادة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأشراف عام الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والقائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وبحضور استاذة سحر سميح مدير عام الإيفاد بالإدارة العامة للشئون الثقافية والبعثات، ويستمر البرنامج في الفترة من 4 إلى 6 يناير 2025.

وصرح الدكتور كريم همام، أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الكوادر الأكاديمية المصرية للمنافسة عالمياً، وتعزيز دورهم كسفراء للثقافة المصرية في الخارج. وأضاف أن البرنامج يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم العالي بضرورة الاهتمام بإعداد المبعوثين وتطوير قدراتهم وفق نظام حديث يواكب المتغيرات العالمية.

يتضمن البرنامج، سلسلة متنوعة من المحاضرات، تشمل موضوعات حيوية مثل الحقوق العلمية والمالية للمبعوثين، دور المكاتب الثقافية في الخارج، الأمن القومي المصري، الانترنت المظلم والمراهنات الالكترونية، التحول الرقمي في الجامعات، وورش عمل متخصصة في التخطيط الاستراتيجي وبناء الفرق.

وافتتح البرنامج بمحاضرة متميزة حول "وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المغلوطة" قدمها الدكتور رمضان عبد الرازق، حيث أكد على أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية المتميزة بالوسطية وقد أكد المحاضر على الدور المحوري للمبتعثين كسفراء لمصر ومؤسساتهم الأكاديمية في الخارج، مشدداً على أن مصر تمثل منارة للحضارة والثقافة، وقبلة للعلم والعلماء. وأوضح أن مصر تظل مصدراً للكفاءات في شتى المجالات، من الطب والهندسة وغيرها من التخصصات. وشدد الدكتور عبد الرازق على أهمية التمسك بالثوابت الفكرية والمحاور الأساسية التي تشمل الربانية والعالمية والإنسانية والوسطية والشمول والواقعية والخيرية والأخلاق والعلم والعمران، حيث تشكل هذه المحاور الهوية الفكرية للمبتعث المصري وتميزه عن غيره. واختتمت المحاضرة بجلسة حوارية مثمرة تم خلالها الإجابة على استفسارات الحاضرين ومناقشة مختلف الموضوعات المطروحة.

كما انطلقت محاضرة الحقوق العلمية والمالية للمبعوثين، حاضر بها الاستاذة داليا يوسف مدير إدارة الإشراف المالي بالإدارة العامة للشئون الثقافية والبعثات وتضمنت المحاضرة تسليط الضوء على أهمية الجوانب المالية، حيث تعتبر التمويل والموارد المالية عنصراً حاسماً في تحقيق نجاح البعثة وتحقيق أهدافها، كما تم التطرق إلي الإجراءات حول الحقوق المالية وكيفية الحصول عليها من خلال المكتب الثقافى، والتأكيد على الحفاظ على أصول الأوراق ويجب إرسالها للمكتب الثقافى.

ويعد هذا البرنامج خطوة مهمة في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي لتطوير منظومة البعثات وتعزيز التبادل المعرفي والثقافي بين مصر ومختلف دول العالم، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

يشرف على البرنامج الدكتور حسام الشريف والدكتور محمد عبد الفتاح وكيلا المعهد، والأستاذة أمل السباعي مدير عام البعثات بالوزارة.