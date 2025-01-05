شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف نصائح مهمة للوقاية من جرثومة المعدة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء، إن العلاج المبكر لـ جرثومة المعدة يشمل استخدام نوعين من المضادات الحيوية على الأقل في نفس الوقت لمنع مقاومة البكتيريا.​ وأضافت هيئة الدواء المصرية أن البروتوكول العلاجى يشمل :-



مثبطات مضخة البروتون (تقلل الحموضة).​

أدوية لحماية بطانة المعدة من الأحماض.​

مثبطات إفراز الحمض (مثبطات H2).​

وتابعت: حال حدوث أى آثار جانبية بسبب الأدوية، لا بد من إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية:​



وقالت إنه للوقاية من جرثومة المعدة يجب غسل اليد جيدا خاصة بعد استخدام الحمام وقبل الأكل مع التأكد من نظافة الطعام والشراب قبل تناوله، مشيرة إلي ضرورة استشارة الطبيب حال الشعور بألم فى المعدة أو براز دموى أو قىء دموى.