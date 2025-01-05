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شكرا لقرائتكم خبر عن ما العلامات الرئيسية للولادة الطبيعية؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 05 يناير 2025 10:09 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن العلامات الرئيسية لـ الولادة الطبيعية والتى تشمل :-
- ألم شديد أسفل البطن يزيد مع الوقت)
- تحجر البطن
زيادة شدة الألم تصاعديا
استمرار الألم بشكل متواصل وزيادة حدته
نزول ماء كثير أو دم
الألم قد يكون مصاحب للظهر بجانب البطن
وقالت وزارة الصحة : عند ظهور هذة العلامات التحذيرية يجب التوجة للمستشفى مباشرة
العلامات الرئيسية للولادة الطبيعية
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