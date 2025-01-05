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ما العلامات الرئيسية للولادة الطبيعية؟ وزارة الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 05 يناير 2025 10:09 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن العلامات الرئيسية لـ الولادة الطبيعية والتى تشمل :-

- ألم شديد أسفل البطن يزيد مع الوقت)

- تحجر البطن

زيادة شدة الألم تصاعديا

استمرار الألم بشكل متواصل وزيادة حدته

نزول ماء كثير أو دم

الألم قد يكون مصاحب للظهر بجانب البطن

وقالت وزارة الصحة : عند ظهور هذة العلامات التحذيرية يجب التوجة للمستشفى مباشرة


العلامات الرئيسية للولادة الطبيعية

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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