شكرا لقرائتكم خبر عن ما العلامات الرئيسية للولادة الطبيعية؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الأحد، 05 يناير 2025 10:09 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن العلامات الرئيسية لـ الولادة الطبيعية والتى تشمل :- - ألم شديد أسفل البطن يزيد مع الوقت) - تحجر البطن زيادة شدة الألم تصاعديا استمرار الألم بشكل متواصل وزيادة حدته نزول ماء كثير أو دم الألم قد يكون مصاحب للظهر بجانب البطن وقالت وزارة الصحة : عند ظهور هذة العلامات التحذيرية يجب التوجة للمستشفى مباشرة

العلامات الرئيسية للولادة الطبيعية

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