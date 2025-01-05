شكرا لقرائتكم خبر عن "وقاية النباتات" يصدر آخر تحديث للتوصيات الفنية لمكافحة دودة الحشد الخريفية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر معهد بحوث وقاية النباتات بيانا بتحديث التوصيات الفنية لمكافحة دودة الحشد على محصول الذرة ، بهدف دعم الجهود المبذولة للسيطرة على تأثيرها السلبي على إنتاجية الذرة تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتطوير سبل مكافحة دودة الحشد الخريفية ونشر التوعية بكل ما هو جديد من نتائج البحوث العلمية وتحديث التوجيهات الفنية للمزارعين لتعزيز الجهود للسيطرة على الآفة.



بيان معهد بحوث وقاية النباتات

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد أن التوصيات المحدثة لمكافحة دودة الحشد على الذرة تتضمن التوعية بالمبيدات الموصي بها والتي بلغت عشرون مبيداً معتمداً من قِبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد و هي:

و هي بروتكتو 9.4%WP بمعدل 400 جم / الفدان، فانتي 24%SC بمعدل 240 سم3 / الفدان، اييزو 30%WG بمعدل 60 جرام/فدان، روبيك 50%WP بمعدل 100 جم/فدان، سبيدو 5.7% WGبمعدل 80 جم / الفدان، كوراجن 20%SC بمعدل 60 سم3 / الفدان، فينوزيد 24%SC بمعدل 40 سم3/ 100 لتر ماء، اوكتوكلود 9.75%SC بمعدل 350 سم3/ فدان، رادينت 12%SC بمعدل 65 سم3/ فدان، كاستلو 10%EC بمعدل 105 سم3/ الفدان، بيليو 50%EC بمعدل 100 سم3 /الفدان، امازون 5.7%SG بمعدل 80 جم/فدان، و دولف أكس 5%EC بمعدل 375 سم3 / الفدان، و كوزلو 5%EC بمعدل 210سم3/ الفدان، و روبيك أكسترا 0%WP5 بمعدل 100 جم/فدان، و كالار 30%WG بمعدل 60جم/فدان، و أرميكارب DF 6.4 % بمعدل 400 جرام/ فدان، و صن فنبير 20%SC بمعدل 240سم3/فدان، و فزاش 5%EC بمعدل 160سم3/فدان و فورتينزا FS %60 بمعدل 300سم3 / 100كجم تقاوي.

وأضاف مدير المعهد أن وقاية النباتات مستمر في تطوير حلول مستدامة لمكافحة الآفة، من خلال دعم الأبحاث على المبيدات الحيوية والبدائل الصديقة للبيئة، بما في ذلك تعزيز استخدام المصائد الفيرمونية والمكافحة الحيوية باستخدام الطفيليات.



دودة الحشد الخريفية

ويوصي المعهد المزارعين بالالتزام بالتوصيات المحدثة وتطبيق المبيدات في التوقيت الموصي به، مع تجنب الاستخدام العشوائي لها لضمان تحقيق نتائج فعالة في مكافحة دودة الحشد الخريفية وتقليل الخسائر الناجمة عنها وحماية المحاصيل، لتعزيز القطاع الزراعي والحفاظ على الصحة النباتية وزيادة الإنتاجية الزراعية.

