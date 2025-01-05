شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: تقلبات جوية مؤقتة وسريعة اليوم مع نهاية كيهك والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تزامناً مع نهاية أيام نوة رأس السنة متوقع اليوم الأحد حالة مؤقتة وسريعة من التقلبات في المناخ مع اقتراب نهاية شهر كيهك .

أضاف فهيم أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظة مطروح تمتد مساء إلى مناطق من "الإسكندرية – شمال البحيرة – شمال كفر الشيخ " على فترات متقطعة.

أوضح فهيم إلى أن هناك أمطارا خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأكد فهيم أن هناك اضطرابا فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى "40-50" كم /س وارتفاع الأمواج من "2-3" أمتار.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

